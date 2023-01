M.E.T.A.: ecco le destinazioni estere per studenti

Pubblicità

Si chiama M.E.T.A., acronimo di Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento, il progetto di mobilità transnazionale di durata di 4 o 16 settimane, rivolto agli studenti della scuola trentina, promosso dal Dipartimento istruzione e cultura, in raccordo con le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo, pubbliche e paritarie e con gli Enti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

L’obiettivo del progetto è facilitare la transizione scuola-lavoro attraverso l’acquisizione e il miglioramento delle competenze trasversali e linguistiche, nonché di quelle professionali.

“Questo progetto – ha sottolineato l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli a margine della seduta di Giunta – rappresenta una grande opportunità per giovani studenti o neo-diplomati. Esperienze di questo tipo permettono di rafforzare le proprie competenze tecnico-professionali e linguistiche, qualificando ulteriormente il proprio curriculum personale”.

Le domande di adesione potranno essere presentate dalle ore 9.00 di lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 17.00 di mercoledì 15 febbraio 2023 esclusivamente mediante procedura online sul sito https://www.vivoscuola.it/meta o direttamente sul sito (clicca qui)

Il budget totale del progetto è pari a Euro 329.900, dei quali Euro 325.260 finanziati da INAPP- Agenzia Nazionale Erasmus+ e Euro 4.640 finanziati dalla Provincia.

Destinatari dell’iniziativa – L’Avviso prevede una procedura di individuazione e selezione per n° 90 beneficiari per percorsi di tirocinio in mobilità all’estero da svolgersi nel periodo estate-autunno 2023. L’iniziativa è rivolta a:

Tipologia A) – 70 posti per studenti frequentanti nell’anno scolastico 2022/2023 il IV anno, diurno, dell’istruzione trentina secondaria di secondo grado, sia pubblica che paritaria, e il III anno dei licei quadriennali trentini (e quindi del Liceo quadriennale delle scienze umane Istituto Sacro Cuore di Trento, Liceo quadriennale Steam C.F.P. G. Veronesi di Rovereto e Liceo scientifico quadriennale M. Martini di Mezzolombardo);

Tipologia B) – 20 posti per diplomati nell’anno scolastico 2022/2023 del sistema trentino di istruzione secondaria di secondo grado e diplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, sia pubblico sia paritario.

Periodo di svolgimento del progetto – Le mobilità, in forma di tirocinio presso aziende/organizzazioni all’estero (paesi dell’Unione europea e Regno Unito), saranno di durata di 4 settimane per i destinatari Tipologia A) Studenti, riconoscibile anche come alternanza scuola-lavoro, e di 16 settimane per i destinatari Tipologia B).

Sono parte del percorso anche momenti di preparazione alla mobilità e una giornata di follow-up al rientro dalla mobilità.

Dove – Le destinazioni delle mobilità saranno individuate, indicativamente, nei seguenti paesi:

IRLANDA / MALTA – Lingua di lavoro inglese

GERMANIA – Lingue di lavoro tedesco e/o inglese

SPAGNA- Lingue di lavoro spagnolo e/o inglese

BELGIO – Lingue di lavoro francese e/o inglese

REGNO UNITO – Lingua di lavoro inglese (destinazione solo per Tipologia B) Diplomati)

Costi