La provincia lancia un bando per l’acquisto di 4 nuove macchine fresaneve

Le nevicate registrate durante la stagione invernale in corso hanno dimostrato l’importanza della manutenzione invernale della rete stradale trentina.

A questo scopo la Provincia autonoma di Trento ha inserito nel documento di programmazione degli interventi 2022-2023 del Dipartimento Infrastrutture-Sezione del Servizio Gestione Strade importanti investimenti per la sostituzione dei mezzi di sgombero neve. “Un rinnovamento – come spiega il presidente Fugatti – che permetterà di gestire in modo più efficace le situazioni meteorologiche ordinarie e di avere a disposizione attrezzature affidabili per fronteggiare le situazioni emergenziali sempre più frequenti. L’obiettivo è infatti garantire per quanto possibile la percorribilità e la sicurezza dei collegamenti su tutta la rete provinciale, con la dovuta attenzione ai nostri territori montani e alla viabilità in quota, favorendo tutti gli utenti delle strade, residenti e turisti”.