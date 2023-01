La «Pietra dei caduti alensi nella Grande Guerra» nel Viale della Memoria a Biella

Pubblicità

Ci sarà anche una pietra di Ala, proveniente da passo Buole, nel grande mosaico del “Viale della Memoria” a Biella.

Il viale conduce al “Nuraghe Chervu”, il monumento voluto dalla città di Biella e dal circolo culturale sardo “Su Nuraghe” per ricordare i Caduti della Prima guerra mondiale.

Il Comune di Ala ha aderito con convinzione alla richiesta degli ideatori del monumento, che aspirano a comporre il viale con un mosaico proveniente da tutti gli 8mila comuni italiani.

Il progetto partì dal circolo sardo della città piemontese “Su Nuraghe”, che nel 2008, per ricordare i Caduti piemontesi e sardi della Prima guerra mondiale, costruì un “nuraghe”, simbolo dell’isola.

Prende il nome dal vicino torrente Cervo. Si aggiunse poi l’idea di fare un selciato, con pietre donate dai Comuni italiani: il “Viale della Memoria” sta crescendo di anno in anno. E presto avrà anche la pietra di Ala, che avrà un significato particolare, perché conteggerà i Caduti morti con divise diverse.

Su ogni pietra è inciso il numero di Caduti della propria comunità. La richiesta degli ideatori dell’iniziativa estesa a tutti i Comuni italiani è in particolare quella di selezionare una pietra proveniente da un luogo simbolo della Grande Guerra del proprio territorio, che raccontasse una delle pagine nere di quella che il Papa Benedetto XV ebbe a definire “l’inutile strage”.

L’amministrazione alense ha quindi deciso di recuperare una pietra da Passo Buole, scenario tristemente e universalmente noto per l’uccisione di migliaia di soldati durante i combattimenti del maggio 1916, e di operare una ricerca nei cimiteri frazionali e della città, nei quali in maniera sparsa e non sempre comprensibile erano elencati i defunti della Grande Guerra.

Dopo attenta analisi, anche avvalendosi dell’aiuto degli esperti di storia locale e l’apporto dell’associazione Memores, si è arrivati ad ottenere la triste cifra di 75 persone, fra giovani e meno giovani, che morirono fra il 1914 e il 1918 per colpa del conflitto; la gran parte di perirono con la divisa austroungarica.

Il sindaco Claudio Soini esprime a sua volta il suo ringraziamento agli ideatori dell’area monumentale “Nuraghe Chervu” che presto ospiterà nel suo sentiero petroso anche il ricordo commosso dei Caduti di Ala. La pietra verrà inviata in questi giorni a Biella.

