Dalla Security ai set cinematografici: la storia del trentino Stefano Mosca

Alle volte basta una sola scelta per cambiare molte cose. In altri cosi, basta la giusta opportunità per trovare la strada che si vuole percorrere.

Così è successo a Stefano Mosca: trentino classe 1963, una vita relativamente tranquilla, impegnato a lavorare come security nei locali, con la voglia di emergere anche nel suo ruolo.

Egocentrismo? Potremmo dire quasi più voglia di rimanere se stessi ma con quel pizzico di consapevolezza che non guasta mai.

Questa voglia, in passato, non gli è mai mancata, il suo obiettivo è sempre stato quello di lasciare una traccia, un segno. Perché il solo pensiero di diventare un giorno semplice polvere dimenticata, a Mosca non è mai piaciuto.

Esistere, vivere senza lasciare nulla alle proprie spalle per chi arriverà dopo di lui è un qualcosa che non ha mai voluto. Stefano quindi, non appena ne ha avuto la giusta occasione, ha colto la palla al balzo e si è immerso – anche se non completamente – in quel microcosmo infinito che è il mondo del cinema in Italia.

Andando a lasciare una piccola impronta “made in Trentino” in svariate pellicole anche note.

“Circa 5 anni fa, durante un servizio sicurity in Alto Adige ho avuto modo di firmare un contatto per fare comparsa in una produzione tedesca… il titolo era “Der Bozen-Krimi” ed ho accettato volentieri perché la cosa mi incuriosiva molto” ci racconta Stefano Mosca. Mi è sempre piaciuto essere un protagonista… recitare ed esibirmi sono cose che ho nel sangue sin da quando ero ragazzino.

Negli anni ho poi partecipato – tramite un’agenzia che mi contattava quando c’erano parti adatte alla mia personalità – a vari film, soprattutto per l’estero in ruoli di attore o comparsa, in particolare modo per produzioni tedesche o austriache.

Prendo molto sul serio quello che faccio – aggiunge ancora Stefano – non vado mai sul set per fare casino, sono molto professionale su questo. Faccio sempre delle parti un po’ da ‘villain’, come ad esempio il camionista straniero, lo skinhead, l’assassino, l’ultrà ma anche altre cose. In Lovely Boy ero un educatore.”

“Sono state tutte esperienze impegnative e con ruoli di grande soddisfazione in cui ho potuto esprimermi al meglio, in cui ho davvero avuto modo di fare qualcosa che rimanesse anche in futuro.” – conclude Stefano Mosca

DOVE LO ABBIAMO VISTO:

Der Bozen-Krimi , serie tv (2015- in corso)

, serie tv (2015- in corso) Frei Wild , pellicola ancora in lavorazione (tratto da una storia vera) (ruolo di barista skinhead)

, pellicola ancora in lavorazione (tratto da una storia vera) (ruolo di barista skinhead) Cetto c’è, Senzadubbiamente – Cinema con Antonio Albanese (comparsa) (2019)

– Cinema con Antonio Albanese (comparsa) (2019) 10 giorni con Babbo Natale nel ruolo di un autista straniero con Fabio de Luigi, Diego Abatantuono e Valentina Lodovini (2020)

nel ruolo di un autista straniero con Fabio de Luigi, Diego Abatantuono e Valentina Lodovini (2020) Vite in fuga , serie per Rai 1 (comparsa) (2020)

, serie per Rai 1 (comparsa) (2020) Lovely Boy con Andra Carpenzano e Ludovica Martino (2021) nel ruolo di un educatore

con Andra Carpenzano e Ludovica Martino (2021) nel ruolo di un educatore Der Gejagte con Tobias Moretti (ruolo di un assassino) (2022)

con Tobias Moretti (ruolo di un assassino) (2022) Brennero, serie per Rai 1 (comparsa) (2022)

Nel corso della sua esperienza ha collaborato in film in cui erano presenti anche Tobias Ortel, Susanna Simon, Hans Peter Muller, Chiara Schoras, Claudio Gioè, Lodovica Martino, Gabriel Raus, Matteo Martari.

