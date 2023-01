Corteo anarchico ieri in centro con vandalismi e scritte sui muri

Pubblicità

Nuovo anno vecchie abitudini. Ieri sera, in centro storico a Trento, un corteo anarchico e dei centri sociali è degnerato in vandalismi con le solite scritte sui muri dei palazzi in via Mazzini. Il comune per cancellare le scritte dei «soliti noti» solo nel 2022 aveva speso 56 mila euro.

Tutto è cominciato alla fine di una assemblea tenutasi a Sociologia per il caso di Alfredo Cospito, che si trova in carcere da dieci anni con l’accusa di strage contro la pubblica incolumità per aver piazzato, nel 2006, due ordigni a basso potenziale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), la cui esplosione per fortuna non ha causato vittime.

Un gruppo di circa una quindicina di ragazzi hanno formato un corteo, naturalmente abusivo e senza nessuna autorizzazione, cominciando ad attraversare le vie del centro cittadino controllati dalla polizia. Arrivati nei pressi delle Androne a lato di via Mazzini hanno imbrattato i muri con delle bombolette spray.

Per analoga protesta ai primi di novembre i soliti noti avevano incendiato il traliccio del ripetitore telefonico e televisivo Inwit in località Sega a Trambileno.

Solo il pronto e veloce intervento dei vigili del fuoco aveva permesso di limitare i danni alla cabine che sono collegate ai ripetitori attraverso dei cavi che erano stati incendiati e alla vegetazione vicina. Nessun dubbio sulla possibile rivendicazione anarchica: le scritte, effettuate con lo spray nero, erano rifertite sempre al caso di Alfredo Cospito.

Poi il 6 di novembre la protesta degli anarchici che a Rovereto avevano occupato in maniera abusiva degli spazi pubblici in via Giovanna Maria della Croce, all’altezza di via Tartaroti di fronte alla gioielleria Perini e all’ Expert Group.

Il 30 dicembre 2022 il comitato di sicurezza che riunisce i vertici istituzionali (presidente della provincia e sindaco di Trento) e delle forze dell’ordine avevano deciso per il no allo sfratto o sgombero per il centro sociale Bruno che potrà tranquillamente quindi continuare a portare avanti le proprie attività in lung’Adige.

Anzi, per i ragazzi del Bruno erano arrivati persino attestati di stima da parte del comitato di sicurezza: «Durante gli anni il Centro sociale Bruno si è occupato di attività sociali e questo deve essergli riconosciuto» La grossa novità aveva fatto gioire il Bruno che sulla sua pagina social aveva parlato di «Restistenza contro il deserto che avanza». Non si capisce bene se fra le attività sociali ci siano anche i vandalismi e le devastazioni.

Lo sgombero del Centro Bruno era stato uno dei cavalli di Battaglia della campagna elettorale delle lega prima delle elezioni del 2018.

