“Band-on!”: il Piano Giovani Carez accende le opportunità per le ragazze e i ragazzi di Novella

È stato chiamato, non a caso, “Band-on!”: un contenitore che attende di essere riempito delle idee dei giovani e delle associazioni del territorio.

Anche a Novella, infatti, fioccano le opportunità per i giovani grazie al Piano Giovani Carez, che ha dato il la al nuovo bando annuale, aperto fino al 28 febbraio prossimo.

Ogni anno ci si sorprende delle tante e differenti idee e proposte che vengono dal territorio e che sempre sanno riscontrare il giusto e positivo interesse dei ragazzi e dei giovani partecipanti, con un successo del quale il Piano Giovani Carez è particolarmente orgoglioso e soddisfatto, fanno sapere dalla cabina di regia.

A gestire il Piano Giovani un gruppo di giovani impegnati e molto disponibili a spendersi per i loro coetanei, coordinati dall’assessora Monica Flor come rappresentante del Comune di Novella e da Alessandro Rigatti, nel ruolo di referente tecnico-organizzativo.

A quest’ultimo tutti i progettisti o giovani dagli 11 ai 35 anni che hanno un’idea possono rivolgersi in ogni momento, ma prima che il bando scada, per condividere le proposte e dare insieme una veste tale da essere attrattivi ed accattivanti per coloro che si intendono coinvolgere.

Possono partecipare al “Band-on!”, oltre ai giovani e alle associazioni, anche altri enti, fondazioni, parrocchie, scuole e aziende.

Molte ed elevate, quindi, le aspettative anche per il bando di quest’anno dal quale si attendono proposte culturali, formative, di eventi, di svago per ogni fascia di età. Sono tante, infatti, le tipologie di progetti realizzabili e finanziabili attraverso il Piano Giovani, negli ambiti più disparati: cittadinanza attiva e volontariato, cultura (arte, creatività, musica, danza, teatro, cinema e fotografia), tecnologia e innovazione, educazione e comunità, sport, salute e benessere, economia, ambiente e sostenibilità, senza dimenticare la possibilità di conoscere e confrontarsi con altre realtà europee.

Non mancano le risorse economiche che Comune di Novella e Provincia autonoma di Trento mettono a disposizione per i giovani e le associazioni di Novella. Oltre 25.000 euro saranno a disposizione anche quest’anno per sostenere le idee migliori e incentivare i giovani ad essere protagonisti nel loro territorio, con finanziamenti che arrivano fino al 100% dei costi di ciascun progetto.

«Siamo a caccia di idee – chiosa il referente tecnico Rigatti – e quelle dei giovani in particolare. Non per “rubarle”, ma per contribuire concretamente, grazie alla nostra esperienza e alle risorse, a realizzarle, dando forma a tante belle idee che possono portare in primis soddisfazione a chi le propone, ma anche ai tanti potenziali giovani che dalla partecipazione ai progetti possono trarne benefici, per sé e per la collettività».