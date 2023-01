A Termon e Campodenno nuovi marciapiedi per 1,4 milioni di euro

Pubblicità

Via libera da parte del Consiglio comunale di Campodenno al progetto preliminare da 1,4 milioni di euro per la realizzazione di un marciapiede lungo la Strada Provinciale 67 nell’abitato di Termon e di uno lungo via San Maurizio sulla Strada Provinciale 55 a Campodenno.

In aula è stato approvato all’unanimità in linea tecnica il progetto redatto dal geometra Osvaldo Antonelli di Taio che prevede due lotti distinti.

Il primo lotto di lavori, per un costo di 998.252 euro, interessa l’abitato di Termon e ha lo scopo di creare un percorso pedonale sicuro per il collegamento di tutte le abitazioni della frazione al centro della stessa, realizzando nuovi tratti a valle dove il marciapiede ad oggi non esiste.

Attualmente, infatti, la zona di intervento presenta varie situazioni di criticità dal punto di vista della sicurezza stradale, generate dal notevole afflusso di mezzi, anche pesanti, lungo la SP67.

La lunghezza totale del tratto progettato è di 650 metri lineari e per coprire i costi dell’intervento è stata inoltrata domanda di contributo al Ministero dell’Interno sul “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza”.

Il secondo lotto, invece, riguarda il paese di Campodenno, in particolare la zona di accesso al centro abitato, attualmente sprovvista di marciapiede. Dopo l’intervento realizzato lungo Corso Principale, il nuovo tratto intende completare la messa in sicurezza di pedoni e automobili collegando le prime case verso Quetta con Piazza Santa Barbara.

Anche in questo caso, la zona presenta vari punti critici per la sicurezza stradale alla luce del massiccio passaggio di veicoli sulla principale via d’accesso al paese.

In questo caso, per coprire la spesa prevista di 400 mila euro, è stata presentata domanda di contributo alla Provincia autonoma di Trento.

«Ci siamo impegnati per avere in mano gli elaborati progettuali in tempi brevi, con l’obiettivo di poter presentare le apposite domande di finanziamento – spiega il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Abbiamo fatto tutto il possibile, ora auspichiamo che arrivino i soldi indispensabili per realizzare l’opera».

A Campodenno sta per prendere il via anche un altro intervento importante. All’inizio della settimana prossima partiranno i lavori all’incrocio tra la SP67 e via Salvez che prevedono l’allargamento dell’accesso alla via e la realizzazione del marciapiede lungo via del Giaz, per un costo totale di 165 mila euro, finanziati al 95% sul Fondo di Sviluppo Locale.

«Finalmente – conclude il primo cittadino – riusciamo a dare avvio a un cantiere che porterà alla realizzazione di un’opera fondamentale per garantire sicurezza, ma anche comodità, ai cittadini. Speriamo che i lavori non si protraggano a lungo, in modo da rendere usufruibile l’intervento quanto prima».

