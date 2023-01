Ville d’Anaunia, giunta comunale e Comunità della Val di Non in visita a Castel Valer e a Palazzo Pilati

Pubblicità

Una rappresentanza della giunta comunale di Ville d’Anaunia, guidata dal sindaco Samuel Valentini, e il Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non, rappresentato dalla presidente Michela Noletti e dal suo vice Andrea Biasi, nei giorni scorsi hanno visitato insieme Castel Valer e Palazzo Pilati a Tassullo.

La visita è stata l’occasione per incontrarsi e discutere di questioni relative sia al castello, ormai nelle mani della Provincia di Trento, sia all’organizzazione di eventi culturali utili a valorizzare il territorio del Comune di Ville d’Anaunia e dell’intera Val di Non.

«Ringrazio la presidente Noletti e tutto il comitato esecutivo della Comunità della Val di Non per aver deciso di includere una visita ad alcune importanti realtà culturali del nostro Comune come Castel Valer e Palazzo Pilati – afferma il sindaco Samuel Valentini nel sottolineare l’importanza del castello non solo come attrazione turistica, ma anche come simbolo storico e culturale –. Il castello rappresenta un patrimonio culturale unico e la sua valorizzazione è fondamentale per la nostra comunità».

«I nostri comuni rappresentano una ricchezza incredibile per la Val di Non, una straordinaria opportunità dal punto di vista culturale e turistico – spiega l’assessore alla cultura, nonché vicepresidente della Comunità della Val di Non, Andrea Biasi –. Sostenere il loro sviluppo e far conoscere a tutti le loro bellezze è fondamentale per valorizzare il nostro splendido territorio. I nostri beni culturali, come castelli, chiese, palazzi, monumenti storici, sono una fonte di attrazione per i visitatori e rappresentano un’opportunità per generare benefici economici per le nostre comunità».

«Ritengo indispensabile visitare il territorio per un costante confronto con i sindaci e con gli altri rappresentanti della comunità locale sui molteplici aspetti della nostra valle, le criticità, i progetti in cantiere, le ipotesi di sviluppo – conclude la presidente Michela Noletti –. In particolare, credo che la valorizzazione e un uso corretto anche del nostro enorme patrimonio culturale, possa essere uno degli asset principali per la crescita turistica della nostra valle».

