Valanghe, via libera al protocollo d’intesa AINEVA – Soccorso alpino della Guardia di Finanza

Pubblicità

Pubblicità



AINEVA, Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe, attualmente presieduta dall’assessore provinciale Roberto Failoni, e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante della Scuola Alpina di Predazzo, Colonnello Sergio Lancerin, hanno firmato un protocollo d’intesa per la raccolta, lo scambio dei dati, lo studio, l’informazione e la formazione nel campo della prevenzione del pericolo legato alle valanghe.

Il protocollo ha una durata di 3 anni e potrà essere rinnovato di un altro anno. La collaborazione riguarda in particolare la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale nonché l’attività di rilevamento nivometeorologico.

Tempi, luoghi e modalità della collaborazione saranno stabiliti di volta in volta, secondo programmi stagionali.

AINEVA ha tra i suoi scopi statutari promuovere le scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe, promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature, curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi, curare l’aggiornamento e l’informazione dei tecnici del settore. Aderiscono ad AINEVA la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Marche.

Il SAGF ha tra i suoi compiti il soccorso in montagna, la ricerca di dispersi, la cooperazione con altri organismi di soccorso alpino, il rilevamento dati in collaborazione con altri organismi per lo studio e la prevenzione degli incidenti da valanga, il soccorso su piste sciistiche, il concorso in interventi di ricerca persone e di protezione civile.