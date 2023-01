Riva del Garda: il nido Lago Blu e la materna di rione Due Giugno all’ex Miralago

Pubblicità

In relazione ai lavori di realizzazione del nuovo Polo 0-6 anni al rione Due Giugno, l’asilo nido Lago Blu e la scuola materna di rione Due Giugno saranno trasferiti al compendio ex Miralago.

Il progetto (finanziato dal Pnrr) prevede la demolizione e la completa ricostruzione del complesso composto dalla scuola dell’infanzia e dal nido comunale Lago Blu, necessarie sia per poter rispettare le norme antisismiche, sia per fornire alla comunità un servizio innovativo dal punto di vista pedagogico e funzionale (la progettazione ex-novo permetterà anche di aumentare la capienza del servizio di nido con 12 nuovi posti, così da dare risposta alla crescente domanda, con un incremento dell’offerta di circa il 10 %).

Per questo motivo si rende necessario il trasferimento. Essendo il progetto finanziato dal Pnrr, i tempi di realizzazione, particolarmente stringenti, non consentono di programmare i lavori durante l’estate, come di norma di fa per limitare al massimo i disagi.

Si segnala che il servizio di trasporto dei bambini con pullmino sarà riorganizzato e li porterà nella nuova sede, tuttavia le famiglie per le quali il trasferimento comportasse delle complicazioni potranno scegliere di iscrivere i figli nel plesso di bacino (il termine per l’iscrizione è il 31 gennaio).

Per quanto riguarda il nuovo Polo 0-6 anni di Sant’Alessandro, anch’esso finanziato dal Pnrr e i cui lavori partiranno a breve, il cantiere sarà organizzato in modo da poter proseguire l’attività senza il trasferimento dei bambini.

