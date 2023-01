Riaprire Malga Somator e migliorare la viabilità di Besagno: le minoranze presentano due mozioni

Pubblicità

I consiglieri Erman Bona, Paola Depretto, (foto) Silavana Scarabello Vettore e Ernesto Goi presentano due mozioni all’attenzione della gunta comunale.

La prima riguarda La Malga Somator dove viene chiesto di riparare i danni cagionati a Malga Somator negli ultimi anni derivanti dall’incuria e dall’inciviltà onde poterla quindi aprire e poi di indire un bando per mettere a disposizione la Malga per i prossimi mesi ai numerosi turisti e alla comunità moriana, anche senza una ristorazione che preveda pietanze preparate e cucinate in loco.

Le minoranze nella premessa della mozione sottolineano che la Malga «è chiusa da troppo tempo» ricordando che per 20 anni era stata assegnata alla SAT che attraverso sub concessioni la riassegnava a gestori, assicurando così in due decenni un bellissimo servizio di ristoro ai turisti che visitavano la bellissima zona.

Dopo i gestori della S.A.T., Malga Somator è stata concessa dal Comune ad altra persona, con la quale è attualmente pendente presso il Tribunale di Rovereto una causa civile. Secondo i consiglieri di minoranza la riattivazione della struttura contribuirebbe a promuovere il turismo della Valle.

La seconda mozione invece ha come oggetto la viabilità interna della frazione di Besagno. Nel merito viene chiesto al Sindaco di individuare un luogo sicuro per gli utenti per salire e scendere dagli autobus; di realizzare alle fermate individuate delle pensiline per consentire il riparo dalle intemperie; di rendere sicuro il suo accesso dal centro della frazione o dal Casale di Visnà e il transito dei veicoli in piazza Castelbarco.

Il documento chiede anche di progettare misure di abbellimento urbano della frazione anche in Piazza Castelbarco; studiare una viabilità per la frazione perchè quella di oggi non consente il transito di mezzi pesanti se non da via Toss, occupando in ogni caso tutta la sede stradale con un accesso pericoloso dalla stessa ed individuare un’area da adibire a pubblico parcheggio vicino al centro della frazione.

Nella premessa della mozione i consiglieri ricordano che la frazione di Besagno vede in questi ultimi anni l’insediamento di molte famiglie e persone che hanno scelto questo borgo per risiedere: i suoi abitanti superano oggi il numero di 500.

«Crediamo anche che in futuro altre famiglie o persone potrebbero ivi stabilirsi in nuovi edifici individuando un ‘area all’uopo urbanisticamente idonea: e ciò sia per la posizione collinare e paesaggistica, sia per i costi di acquisto delle case che sono inferiori a quelli di Mori. Nelle vie e nelle strade di campagna di Besagno si incontrano con piacere molti volti nuovi e, tra questi, anche molti giovani che giocano o bimbi che vengono accompagnati in passeggiata dai genitori o dai nonni» – si legge ancora nel documento

La frazione – insistono i consiglieri di minoranza – però ha anche alcuni seri problemi che da troppo tempo attendono risposte. Una viabilità interna inadeguata: infatti, da via S. Zenone e da via A. Toss non possono passare mezzi di certe dimensioni perché le strade sono molto strette. L‘arrivo di nuovi residenti, soprattutto in centro, ha messo in evidenza anche la necessità di nuovi parcheggi.

La Piazza Castelbarco, in alcuni momenti, è piena di macchine parcheggiate che rendono difficile e pericoloso transitare per le vie che conducono ad essa, atteso che spesso le macchine parcheggiate creano dei veri e propri ostacoli alla visibilità a ostano ai percorsi regolari di marcia.

La mancanza di un arredo urbano adeguato per una frazione ricca di storia. Si pensi ad esempio ad una diversa pavimentazione per il centro storico e all’abbellimento di piazza Castelbarco. Di fronte a casa Girardelli sul muro è dipinto un importante affresco che ora la soprintendenza sta restaurando. La piazza d’estate è un luogo di ritrovo in cui ancora si fa il filò sulle fatiscenti panchine presenti.

Oggi, i ragazzi e le ragazze di Besagno che frequentano le scuole, così come le persone che non hanno altri mezzi per spostarsi, utilizzano il servizio di autobus. Gli autobus che partono da Besagno verso Rovereto si fermano davanti al Bar e quando fanno il percorso inverso si fermano, sempre di fronte al bar, al di la della strada provinciale di fronte alla Famiglia Cooperativa.

In dette fermate non vi è una pensilina che possa riparare dalle intemperie chi si avvale di questo servizio. Di fronte al bar non sembra possibile posizionare una pensilina, considerato che la proprietà non è del Comune.

A qualche decina di metri dal bar, più a valle, sempre scendendo lungo la destra della provinciale, è stato previsto un luogo di sosta per gli autobus, ma per accedervi in sicurezza è necessario fare un marciapiede per rendere ragioni di sicurezza.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di spostare le soste delle corriere all’ingresso del paese. Si potrebbe pensare di fare una rotatoria davanti al cimitero della frazione, anche nella statale. Questa soluzione risolverebbe un altro problema serio per i conduttori delle corriere e dei veicoli pesanti.

A Besagno mancano adeguati spazi di manovra – conclude la premessa deel documento – costringendo gli autisti di questi mezzi a salire per girarsi fino a Crosano o a fare manovre pericolose sulla statale che porta poi a Castione. Una tale soluzione poi avvicinerebbe questo servizio anche a Visnà che è diventato un “ Casale “ molto grande con tante abitazioni e residenti mettendo comunque in sicurezza per loro il passaggio sulla statale