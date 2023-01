Polizia locale Bolzano: 78 mila sanzioni nel 2022

Pubblicità

In occasione dell’annuale ricorrenza di San Sebastiano (20 gennaio) patrono dei vigili urbani, la cui celebrazione religiosa si terrà oggi, venerdì 20 alle ore 11.00 nella chiesa dei Domenicani, il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ed il Comandante Fabrizio Piras, hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa in municipio, il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Municipale nel corso del 2022.

Sicurezza urbana e stradale: a queste si ispirano l’attività e le azioni quotidiane dei vigili urbani del capoluogo. Ovviamente, l’attività principale, come ha spiegato il Comandante Piras, rimane quella di polizia stradale e a tale riguardo ha fornito tutta una serie di numer in relazione a quelli dell’anno precedente.

Così nel corso del 2022 sono stati rilevati 1.240 incidenti (1.159 nel 2021), di cui con soli danni 611 (624), con feriti 627 (530), mentre 2 sono state le persone decedute (5 lo scorso anno). Gli incidenti con conducenti in stato di ebbrezza alcolica sono stati 27 (34); 5 quelli con conducenti in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (2 nel 2021).

Complessivamente sono state comminate 77.996 (74.068), 214 al giorno quindi, sanzioni di cui 14.749 (10.372) frutto del controllo elettronico della ZTL. Ben 12.402 (11.917) quelle accertate con le telecamere per il passaggio col rosso. Il Comandante Piras ha spiegato inoltre che nel numero complessivo delle sanzioni sono state ricomprese anche quelle degli ausiliari del traffico SEAB (soste nei parcheggi a pagamento), che sono state 14.428 (14.761).

Nel campo della sicurezza stradale, le sanzioni più significative hanno riguardato l’uso del cellulare alla guida 307 (479); il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza 403 (354); il superamento del limite di velocità 912 (949); velocità pericolosa 302 (284); mancata precedenza 156 (158); veicoli sprovvisti di assicurazione 332 (292) e mancate revisioni 1.457 (659).

Sono stati 35 (55) i casi accertati di guida in stato di ebbrezza alcolica; 5 (2) casi di guida dopo l’assunzione di stupefacenti. Sono state quindi ritirate 114 (67) patenti e 38 (31) carte di circolazione. Sono stati 523 (705) i conducenti sanzionati per mancanza temporanea di documenti, mentre sono stati complessivamente 16.687 (14.265) i punti patente decurtati.

Le sanzioni nei confronti dei ciclisti e conducenti di monopattini elettrici sono state complessivamente 682 di cui 127 (297) per transito in senso vietato; quindi 67 (187) per transito su marciapiede; 91 (106) perché sprovvisti di luce; 38 (39) per passaggio con semaforo rosso; 33 (43) per uso del telefonino; 12 (14) per omessa circolazione su pista ciclabile; 1 (5) per guida in stato di ebbrezza alcolica; 40 (13) per trasporto di altre persone su monopattino; 32 (4) per minore senza casco su monopattino; 39 (24) per guida senza giubbotto o bretelle retroriflettenti e 202 (189) per altri tipi di violazioni riguardanti bici o monopattini.

Il Nucleo Operativo per la Sicurezza Urbana ha proceduto all’identificazione di 380 (371) stranieri. Ha inoltre effettuato 199 (61) interventi per insediamenti abusivi con 80 (19) interventi di sgombero e ripristino dei siti curati da Seab e Bacini Montani. Ha inoltre proceduto alla contestazione di 34 (21) provvedimenti di allontanamento (DASPO urbano).

Nel campo della polizia giudiziaria sono state inviate all’Autorità 216 (117) notizie di reato e sono stati predisposti 1.394 (440) atti relativi ad indagini, interrogatori e notifiche.

Per quanto riguarda l’attività di contrasto allo spaccio e consumo stupefacenti, sono stati eseguiti 38 procedimenti (ex art 73 DPR 309/90) per spaccio, di cui 6 nei confronti di minorenni e 249 procedimenti (ex art 75 DPR 309/90) per consumo di cui 49 nei confronti di minorenni. Complessivamente sono stati sequestrati 16,901 gr. di cocaina, 15,825 gr. di eroina, 116 spinelli, 3,288 Kg. di cannabinoidi (hashish e marijuana) e 23 confezioni di snack alla cannabis. Inoltre sono stati eseguiti 2 arresti e ritirata una patente.

Sono stati disposti 728 (-) posti di controllo; 265 (114) controlli nelle zone scolastiche; 211 (227) interventi per animali; 436 (261) controlli nei pubblici esercizi; 1.263 (1076) interventi effettuati presso attività economiche (incluse attività commerciali).

Emessi 106 (56) verbali nei confronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi ed effettuati 19 (9) sequestri per vendite abusive. 110 (22) i casi di assistenza a persone, 45 (25) le persone ritrovate, 169 (164) trattamenti sanitari obbligatori tra ricoveri e accertamenti, 476 (74) ritrovamenti e riconsegna di documenti ed oggetti rinvenuti (di cui 95 con denuncia), 22 (24) veicoli oggetto di furto recuperati; 28 (22) documenti periziati su delega dell’Autorità Giudiziaria, di cui 21 (18) risultati falsi. Infine 29 (31) altri documenti verificati di cui 1 caso (2) di accertata contraffazione.