Per Baselga di Pinè addio alle Olimpiadi 2026

Addio alle Olimpiadi del 2026 per l’Altopiano di Pinè. Però almeno arriva il tanto atteso«risarcimento» per il bidone tirato. Una storia iniziata in modo entusiasmante, gestita alla casaccio, e terminata purtroppo come nessuno si aspettava.

“La delusione è comprensibile – ha spiegato il governatore trentino Fugatti– e ci sta anche la polemica. Ma comunque i 50 milioni di euro sono stati messi a disposizione di Baselga. 29 milioni serviranno per sistemare la piastra del ghiaccio, gli altri 21 saranno utilizzato per l’accordo tra Provincia e Comune, con interventi infrastrutturali sull’altopiano di Piné per i prossimi vent’anni”.

La conferma che le olimpiadi non ci saranno è arrivata oggi poco dopo le 15.00 al presso il centro Congressi Piné alla presenza del presidente del Coni Malagò, dell’assessore Roberto Failoni e del sindaco di Baselga Alessandro Santuari.

Lo stesso Malagò ha confidato che qualche dubbio sulla location c’era fin dall’inizio, «Il CIO aveva tanti dubbi fin dall’inizio sulla sostenibilità di una location come Piné. Noi l’abbiamo difesa fino all’ultimo» – ha dichiarato il presidente del Coni

Il governatore Fugatti ha spiegato di aver fatto il possibile per costruire l’oval come previsto dal CIO. «Il tempo, tecnicamente, c’è – ha aggiunto – ma la copertura dell’Ice Rink è imprescindibile e i costi sono cresciuti dai 50 milioni di euro previsti a novembre scorso fino ai 70-75 milioni attuali. Di fronte a queste cifre, serve senso di responsabilità».

“Baselga non è una vittima, ma uno dei casi che avvengono sistematicamente nell’organizzazione di un evento internazionale come le olimpiadi“, ha spiegato ancora Malagò.

“Nella sua relazione, il Cio ha parlato di un investimento sottostimato e non sostenibile per il territorio. Quello che si farà ora con lo stadio del ghiaccio sarà un’opera che non sarà una scatola chiusa, e c’è l’impegno a portare competizioni di alto livello. Ho richiesto che Baselga di Pinè possa essere considerato un luogo olimpico, qui verranno le squadre ad allenarsi. Ed ho pensato di candidare il Trentino assieme alla Lombardia a ospitare le olimpiadi invernali giovanili 2028”, ha aggiunto Malagò

Sul piatto c’erano 50 milioni di euro. Soldi che andranno tutti all’altopiano, in una sorta di progetto di rilancio sportivo, turistico, infrastrutturale ed economico dopo la cocente delusione dell’addio alle gare olimpiche del 2026.

Il colpo finale al sogno a 5 cerchi di Baselga di Pinè era stato dato da Matteo Salvini alcuni giorni orsono: «Sapere che c’è la disponibilità di un altro territorio a essere della partita mi tranquillizza – aveva spiegato il ministro delle infrastrutture Salvini – e l’eventualità di un’olimpiade dell’intero arco alpino credo possa essere un’opportunità». «Metteremo a terra delle date – aveva spiegato – sulla possibilità che il Piemonte entri nella Fondazione Milano Cortina. Io ho incontrato settimana scorsa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: loro sono a disposizione». Dichiarazioni che suonavano di bocciatura per il Trentino.