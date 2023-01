Matteo Renzi: come guadagnare 26 volte di più

Pubblicità

Oggi il Corriere della Sera rivela: “Renzi guadagna 2,6 milioni: l’ex premier ”paperone” dell’opposizione”. Una bella cifretta, non c’è che dire: circa 25 volte quella che guadagna un presidente del Consiglio. Come mai da senatore si può guadagnare molto di più che da capo del governo?

Essenzialmente perché è più facile dedicarsi agli affari quando non si ha un incarico così visibile e controllato. Questo in particolare da quando la politica ha cessato quasi del tutto di essere “autonoma” dall’economia grazie al meccanismo delle “porte girevoli”.

Un tempo i leader politici facevano i politici: per loro diventare parlamentari, ministri, capi del governo era il massimo della carriera. Potevano passare tutta la vita in politica, oppure tornare, una volta finito il loro mandato, al loro lavoro di prima.

Oggi i premier iniziano a guadagnare davvero quando finiscono il loro mandato: perché grazie al meccanismo delle “porte girevoli” possono mettere a frutto i loro legami, le loro conoscenze, e collaborare con le grandi multinazionali, che li possono pagare infinitamente di più dello Stato.

Si possono stringere legami con multinazionali cinesi o saudite, come ha fatto Enrico Letta dopo essere stato premier nel 2013, oppure fare come l’altro ex segretario del Pd ed ex premier, Matteo Renzi.

Il quale per il 2015 dichiarava 107.960 euro, per il 2016, ultimo anno da premier, 103.283 euro. E’ una volta lasciato il governo che comincia la pacchia e Matteo Renzi dichiara, per il 2018, 796.281 euro (circa sette vole di più che da premier), per il 2019 1.037.851 euro e per il 2022, come si diceva 2,6 milioni di euro! Una progressione incredibile.

E’ sempre il Corriere a spiegarci, en passant, come ciò possa accadere: “Nel 2022, dato ancora non pubblicato perché rientrerà nella prossima denuncia dei redditi, l’ex premier si è dimesso dal board di Delimobil, colosso russo del car sharing, il cui accordo prevedeva un milione di stipendio”.

Dunque Renzi lascia il governo e si mette, tra l’altro, al servizio di un colosso russo: solo quello gli offre oltre 10 volte lo stipendio da premier. Perchè? Forse Renzi è un esperto di car sharing, molto ma molto più bravo di chi se ne occupa per mestiere? Evidentemente no.

Ma evidentemente se il colosso russo offre certe cifre, sa che potrà averne in cambio qualcosa. Renzi, infatti, è stato addentro alle stanze del potere, le conosce e ancora le frequenta… bisogna in qualche modo cooptarlo.

Poi c’è l’Arabia Saudita che paga un altro milione di euro per le consulenze del brillante fiorentino: anche in questo caso, c’è qualcuno che crede che l’Arabia Saudita abbia bisogno dell’inglese di Renzi, delle sue competenza chimiche o economiche, o non è più logico ipotizzare qualcos’altro?

Le domande che sorgono spontanee sono tante: qual’ è oggi l’autonomia della politica dall’economia? E quale l’autonomia del paese, dello Stato dalle multinazionali straniere? E dove sta l’affidabilità di chi sa che gestendo i beni pubblici per qualche anno, potrà poi goderne a livello privato, come un sultano?