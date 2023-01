In fiamme un’abitazione, un ferito e danni ingenti

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri in una casa si è sviluppato un incendio che si è propagato anche nel sottotetto. Il tetto è stato aperto in più punti per poter localizzare il focolaio e spegnere il fuoco. Numerosi vigili del fuoco erano presenti all’intervento per domare le fiamme.

Il veloce intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’edificio, ma i danni sono comunque stati ingenti.

Una persona, dopo un primo soccorso per una probabile intossicazione da fumo, è stata consegnata al personale sanitario per essere successivamente accompagnate in ospedale per un controllo – in intervento con Vigili del Fuoco Cirlano, Stava, Croce Bianca e forze dell’ordine.

