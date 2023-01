I Maneskin si sposano: è il loro matrimonio musicale

Pubblicità

Damiano e Ethan, Victoria e Thomas. Tutti e quattro vestiti di bianco, ognuno con un mazzo di fiori rossi, per dirsi sì.

I Maneskin si sposano, con una sorta di matrimonio musicale. A Roma, a Palazzo Brancaccio, in occasione dell’uscita del loro nuovo album “Rush!” uscito proprio oggi, 20 gennaio.

Come in un vero e proprio matrimonio, i Maneskin si sono detti il fatidico “sì” in una cerimonia in tema rock&roll, anzi… rock&love.

Ad officiare la cerimonia – in inglese con tanto di rito con il testo delle promesse scambiate – è stato Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci. In nome del rock i quattro ragazzi si sono promessi di non separarsi mai.

Lo stile era incredibile: i quattro ragazzi erano tutti vestiti di bianco (Victoria e Ethan con tanto di abito e velo), con bouquet rossi, marcia nuziale, altare, tappeto rosso, torta viola a quattro piani con le loro statuette e con gli ospiti intenti a tirare su di loro del riso nero. Una festa in onore della musica e di una band che ha fatto riscoprire agli stati esteri il rock made in Italy.

Tra gli ospiti si sono visti: Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi.