Disponibili a Cles due alloggi a canone moderato

La Comunità della Val di Non ha reso noto che in via Francesco De Negri a Cles sono disponibili due alloggi a canone moderato.

Le apposite richieste possono essere presentate entro il 31 gennaio prossimo.

Per informazioni o per fissare un appuntamento per predisporre la domanda bisogna contattare gli uffici della Comunità della Val di Non ai numeri 0463.601619-601624-601611 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30, il venerdì solamente dalle 8.30 alle 12.

