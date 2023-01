Tour of Alps, edizione 2023: presentate questa mattina a Innsbruck le squadre e inaugurata la mostra interattiva

Pubblicità

Pubblicità



A tre mesi dal via del Tour of the Alps, la corsa a tappe euro-regionale che quest’anno si terrà dal 17 al 21 aprile, sono state annunciate a Innsbruck, presso l’Infopoint dell’Euregio, le squadre che prenderanno parte all’edizione 2023.

Oltre all’assessore provinciale al turismo titolese Mario Gerber, hanno partecipato all’evento Karin Seiler, presidente del GECT Euregio Connect e amministratore delegato dell’Azienda di Soggiorno del Tirolo e Giacomo Santini, presidente del Gruppo Sportivo Alto Garda, organizzatore del Tour of the Alps.

Contemporaneamente nell’Infopoint dell’Euregio è stata inaugurata una mostra interattiva sul Tour, che illustra la storia della tradizionale gara ciclistica, nata nel 1979 per la prima volta come “Giro del Trentino“. Immagini e filmati mostrano come la gara si sia sviluppata negli anni fino a diventare un grande evento internazionale. Quest’anno il Tour parte da Alpbachtal nel Tirolo del Nord, percorre un itinerario impegnativo in Trentino e si conclude a Brunico, in Alto Adige.

A Innsbruck sono state annunciate le prime 18 formazioni selezionate. Otto le formazioni World Tour già confermate (AG2R Citroen Team, Francia; Astana Qazaqstan Team, Kazakistan; Bahrain Victorious, Bahrain; Bora-Hansgrohe, Germania; EF Education-EasyPost, Stati Uniti; INEOS Grenadiers, Regno Unito; Movistar Team, Spagna; Team DSM, Paesi Bassi) oltre a 9 formazioni della categoria Professional (una israeliana: Israel-PremierTech; una norvegese: Uno-X Pro Cycling; tre italiane: Eolo-Kometa, Green Project Bardiani-CSF Faizanè, Team Corratec; tre spagnole: Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel Euskadi; una svizzera: Q36.5 Pro Cycling Team) e una squadra nazionale, quella dell’Austria, novità di questa edizione.

“Il Tour riparte con uno spettacolare anello attraverso le Alpi. Le tappe si snodano sulle montagne e nelle valli dell’Euregio, il terreno perfetto per le gare di ciclismo su strada più impegnative. Tuttavia, la gara non è solo un evento sportivo, ma anche un progetto faro dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Il Tour of the Alps è un esempio lampante di come la cooperazione possa avere successo“, ha sottolineato l’assessore Gerber nel suo discorso.

“Un punto di partenza per il nostro Land sotto due aspetti: da un lato, si svolge all’inizio della stagione estiva e offre immagini attraenti che invitano a pedalare in Tirolo. D’altra parte, questo viaggio di andata e ritorno è il primo progetto comune del nostro Euregio Connect. Sotto l’egida di questo GECT, le tre organizzazioni turistiche Trentino Marketing, IDM Alto Adige e Tirol Werbung hanno unito le forze per promuovere congiuntamente il turismo e lo sport e per avviare ulteriori iniziative transfrontaliere“, ha detto Karin Seiler.

Pubblicità Pubblicità



“Il Tour of the Alps è un ottimo esempio dell’attuazione della cooperazione transfrontaliera, promossa dall’Unione Europea molti anni fa“, ha dichiarato Santini. “L’obiettivo del tour è superare i vecchi confini e trasformare le regioni di frontiera in luoghi di cooperazione tra popoli che hanno una storia, una cultura e lingue in comune. Il Tirolo e le altre regioni dell’Austria, l’Alto Adige e il Trentino hanno le stesse caratteristiche geografiche, con montagne e valli particolari. Grazie al nostro tour, le immagini di questi splendidi panorami possono entrare nelle case di molte persone in Europa e nel mondo”.

Informazioni dettagliate sulle squadre e sul percorso sono disponibili a questo link: https://www.tourofthealps.eu./it/squadre/2023

La mostra può essere visitata durante gli orari di apertura dell’Info Point dell’Euregio, che fornisce anche informazioni sulla storia e sulla struttura dell’Euroregione. L’ufficio si trova in Wilhelm-Greil-Straße 17 a Innsbruck. Apertura da lunedì a giovedì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì: dalle 9.00 alle 12.00. Per altre informazioni: euregio.info

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"