Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito un 38 enne

Nella mattinata di oggi – giovedi’ 19 gennaio pochi minuti dopo le 10:00 – in valle del Chiese (lungo la strada che da Storo porta nel vicino comune di Baitoni – una frazione di Bondone – all’altezza del centro raccolta materiali) una vettura è uscita di strada.

A bordo dell’auto, un 38 enne che è rimasto poi ferito nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza del 118 e con l’auto sanitaria. Il 38 enne è stato trasferito in ospedale a Tione per dei controlli. Le sue condizioni non destano nessuna preoccupazione.

In supporto al personale medico, anche le squadre dei vigili del fuoco volontari di Storo. I consueti rilievi di legge saranno a cura della polizia locale della Valle del Chiese.

