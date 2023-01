In fiamme tetto e canna fumaria: mattinata di paura a Fornace

Pubblicità

Attimi di paura nella mattinata di oggi – giovedì 19 gennaio – per un incendio al tetto di un’abitazione situata nel centro abitato di Fornace.

L’incendio sembra essere partito da una canna fumaria ed avrebbe poi intaccato anche il tetto.

Immediato l’allarme lanciato dalla figlia dei proprietari che, accortasi del fuoco, ha fatto evacuare i coniugi e lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Fornace supportate dai colleghi di Albiano, Civezzano e i permanenti di Trento. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal comandante del corpo di Fornace Daniele Lorenzi.

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente ad operare per cercare di contenere l’incendio che nel frattempo aveva interessato una porzione di venti metri quadrati di tetto e sotto tetto, e grazie al rapido intervento i danni sono stati contenuti.

Dopo le operazioni di spegnimento e la meticolosa bonifica, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della porzione di tetto mettendo anche un telone sulla parte danneggiata. Le operazioni si sono concluse nel corso del pomeriggio.

Fortunatamente non ci sarebbero stati danni ad altre abitazioni vicine o alle persone rimaste coinvolte, che per qualche giorno dovranno restare fuori casa fino a che non verrà ripristinato il tetto.

Sul posto, per accertare le cause del rogo, sono arrivati i carabinieri ed i periti del corpo permanente.



credits foto: federazione dei corpi vigili del fuoco volontari provincia autonoma di Trento vvf Fornace