AAA gestore cercasi per il Bici Grill di Pellizzano.

L’amministrazione comunale ha indetto un’asta pubblica per l’affido in concessione della struttura adibita a bar nella zona sportiva di Pellizzano, importante meta all’interno dell’offerta turistica della Val di Sole.

Il rapporto contrattuale avrà durata dal 1° aprile 2023 al 31 ottobre 2023 e il canone posto a base di gara per l’intera durata del contratto è di 4.000 euro al netto dell’Iva. Il contratto potrà poi essere prorogato di un ulteriore anno.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio delle offerte segrete, in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, e la seduta di gara pubblica è fissata per il 21 marzo alle 14 nella sala consiliare al 2° piano del municipio di Pellizzano in Piazza Santa Maria.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire in Comune la propria offerta entro le ore 12 del 21 marzo. È possibile chiedere dei chiarimenti entro il 14 marzo prossimo.

Il bando completo e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.pellizzano.tn.it