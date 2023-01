Francesca Gerosa candidatura «Possibile»: la mia replica a Carlo Andreotti

Oggi 19 gennaio è stata pubblicata su un media trentino una riflessione di Carlo Andreotti, (riportata sotto) già presidente della Provincia autonoma di Trento (Pat) in merito al posizionamento della coalizione di centrodestra per le elezioni del prossimo ottobre.

Da editore che si diverte ad animare il dibattito politico, e non solo, mi permetto di fare alcune considerazioni su quanto espresso dallo stesso Andreotti, con la ovvia premessa che Fratelli d’Italia (Fdi) ha un suo responsabile, Alessandro Urzì, ed una candidata alla presidenza della Provincia, Francesca Gerosa, che potranno e sapranno dire la loro in merito. Tale riflessione va vista in modo costruttivo, perchè lo ripeterò fino alla nausea, io vedo un centro destra vincente e compatto.

Le parole dell’ex Presidente della provincia hanno molto il profumo del passato, di un mondo che (ahimè) non esiste ormai proprio più.

Con la caduta del Muro di Berlino gli equilibri che esso determinava non esistono più. Fratelli d’Italia è un partito patriottico, come lo sono in un contesto territoriale ben più piccolo la Svp ed il Patt.

Giorgia Meloni, oltre ad essere il capo del Governo, è alla guida del partito dei Conservatori e dei Riformisti europei. Un fatto – quest’ultimo – non secondario.

Infatti questo movimento, oltre a raggruppare partiti da tutti i Paesi europei, si pone tra gli obiettivi da perseguire e sviluppare l’identità dei territori, l’applicazione del federalismo e del concetto di sussidiarietà, la tutela del libero mercato ma al tempo stesso la protezione delle piccole aziende e dei relativi marchi, oltre ad una particolare attenzione alle politiche a favore della famiglia, intesa come unione di un uomo e di una donna finalizzata alla tutela degli eventuali figli da essa generati.

Questi valori sono in gran parte condivisi da Patt ed Svp, quindi non vedo motivi ostativi ad una coalizione provinciale a guida Fratelli d’Italia con Francesca Gerosa.

Idem dicasi per l’esperienza dell’Euregio: se territori con un passato in comune vogliono adottare iniziative legate a cultura, trasporti e quant’altro, come succede ora, Fdi non avrà motivi per tirarsi indietro. Anzi.

Altra cosa, invece, è sviluppare progetti transnazionali che possano ledere gli attuali assetti della nostra Nazione. Ma questa questione non si pone visto che è qualcosa che è tutelato dalle istituzioni italiane ed europee.

Oltre al Muro di Berlino, metto come evento ricco di stravolgimenti la questione del Covid 19. Abbiamo notato tutti che la tendenza dello Stato (penso al PNRR), è stata quella di un tentativo di centralizzare molte politiche. Vediamo che i bandi rivolti ai Comuni, non coinvolgono per nulla in un’ottica di programmazione le Province autonome.

Ma è giusto dire per correttezza che queste decisioni sono state prese non dal Governo a traino Fratelli d’Italia, ma dal Conte Bis e dal penultimo governo Draghi, cioè anche da Lega e Forza Italia. FdI peraltro sul PNRR ha più volte chiesto di rivederne l’attuazione, ma altre forze politiche certamente più vicine al pensiero di Carlo Andreotti hanno sempre respinto il consiglio.

Ecco perché le argomentazioni dell’ex presidente della Pat a sostegno della ricandidatura di Maurizio Fugatti in questo momento sono piuttosto sterili e controproducenti.

Tra l’altro non è affatto vero che le elezioni politiche nazionali producono risultati distinti da quelle provinciali (si vedano i risultati delle competizioni 2013 e 2018). Ed è altresì chiaro che quindi il voto del 25 settembre ha certificato anche una sorta di bocciatura per il nostro governatore e il partito di maggioranza che lo sostiene.

Ma non è nemmeno vero che non proporre agli elettori come candidato presidente Maurizio Fugatti vorrebbe dire certificare il fallimento del centro destra. Semplicemente perchè adesso Fugatti rappresenta la minoranza del centro destra, questo in virtù di un grande cambiamento deciso anche dai suoi stessi elettori che hanno deciso di dare fiducia al partito della Meloni. È piuttosto chiaro a tutti infatti il travaso di voti che ha visto una perdita del 16% dei consensi (dal 27 al 11) della lega a favore di FdI. Se quindi la Lega crede nella democrazia deve riflettere anche su questo punto.

La politica è fatta di sostanza ed è governata dagli uomini e dalle loro legittime aspirazioni. La Lega nella prossima competizione provinciale, dove parteciperanno varie liste civiche di centrodestra, è sotto la soglia del 9% dei consensi. (nazionale 8,3%)

Un dato che la dice lunga sul fatto che sia irrazionale ricandidare Fugatti come governatore. Oltre ad essere un nome divisivo (non solo Fdi si lamenta ma anche altri partiti rispetto al mancato coinvolgimento in scelte strategiche), risulterebbe perdente. Non si è mai visto, infatti, nella storia politica trentina un governatore ed il proprio partito con una così scarsa consistenza di voti.

Concludo con un breve passaggio sempre in risposta all’ex governatore della provincia di Trento Andreotti: Il commissario Urzì ha proposto il nome del candidato presidente di Fratelli d’Italia perchè era legittimato pienamente a farlo, perchè forse qui si scorda che il partito della Meloni da solo ha più consensi di tutti gli altri partitini messi insieme.

Ma soprattutto perchè presa in esame la situazione politica nella nostra provincia forse ha capito che con il candidato Fugatti si rischia di perdere. E se questo non vuol dire amore verso la coalizione del centro destra ditemi voi che cos’è….

Fratelli d’Italia non vuole alzare nessun prezzo, avrebbe potuto farlo chiedendo poltrone, come hanno fatto altri, e non l’ha mai fatto. Il suo protagonismo politico non è stato auto determinato, (come invece hanno fatto altri) ma deciso dai cittadini italiani e trentini. Fratelli d’Italia isolato? Comunque vada sarà una bella solitudine, con un consenso maggiore di tutti gli altri partitini messi insieme che concorreranno a far vincere la sinistra nella nostra provincia.

Anch’io come l’ex governatore Andreotti voglio porre una domanda finale: in caso di mancato accordo saranno disposti a sacrificarsi Forza Italia, Patt e Civica Trentina che il nostro sistema elettorale farà sparire completamente dalla scena politica? Gli assessori che hanno fatto un ottimo lavoro (ne cito due ad esempio: Spinelli e Failoni) saranno accondiscendenti a sedersi sui banchi dei consiglieri magari di minoranza e non poter portare avanti l’ottimo lavoro fatto? Ed infine: i 14 consiglieri amici leghisti che ridurranno la loro presenza in consiglio a forse 3 o 4 rimarranno dell’idea di auto candidare Fugatti per il prossimo mandato? Ai posteri e magari al simpatico Andreotti l’ardua sentenza oppure risposta.

A cura di Roberto Conci