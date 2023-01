Doppio appuntamento al Teatro SanbàPolis con la storia del pifferaio di “Hamelin”

Pubblicità

Doppio appuntamento con il Teatro ragazzi del Centro Servizi Culturali S. Chiara. La programmazione della rassegna Anch’io a teatro con mamma e papà prosegue con Hamelin, spettacolo di Tonio De Nitto ispirato a “Il pifferaio magico” dei Fratelli Grimm, che sarà in scena al Teatro SanbàPolis di Trento sabato 21 e domenica 22 gennaio. In entrambe le giornate le recite si svolgeranno alle ore 16 e alle ore 17.30. Sul palco salirà l’attore Fabio Tinella.

La storia del pifferaio di Hamelin continua a vivere avvolta in un grande mistero. Hamelin è il nome di una cittadina a nord della Germania dove leggenda e realtà si sono fuse centinaia di anni fa: chi non ricorda infatti la misteriosa sparizione di 130 bambini? Un fatto di cronaca che, via via, negli anni ha saputo trasformarsi in fiaba, nella tradizione orale prima e nella raccolta dei Fratelli Grimm poi.

Ma cosa è successo davvero ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione?

Lo spettacolo di Tonio De Nitto proverà a raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero giocando su diversi piani: quello temporale diviso tra l’oggi e quello della storia e, infine, il piano della percezione perché adulti e bambini potranno seguirlo attraverso un punto di vista diverso.

Hamelin è «uno spettacolo di rara magia e forza evocatrice – come lo ha definito il critico Mario Bianchi – che aggiunge una nuova tappa del tutto diversa nel cammino della compagnia leccese in cui Fabio Tinella si misura per la prima volta efficacemente con il Teatro di figura, restituendoci in modo complesso e foriero di diversi significati una storia senza tempo di misterioso spessore […]».