Viote: nel fine settimana divieto di sosta e di fermata per il campionato italiano dei cani da slitta

In occasione del campionato italiano di cani da slitta all’interno della manifestazione “Monte Bondone Test Race“, a partire dalle ore 16 del 20 gennaio fino alle ore 15 del 22, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata in Località Viote.

In particolare, il tratto interessato dal divieto sarà quello della Strada delle Caserme in corrispondenza dell’incrocio con Strada delle Viote, nei pressi del parcheggio adiacente alla Capanna Viote.

Il prossimo fine settimana, la piana delle Viote risuonerà degli ululati festosi di protagonisti speciali: i cani da slitta. Numerosi musher e i loro teams, infatti, torneranno sul Bondone dopo la bella esperienza dell’inverno 2021 per il Campionato Italiano, patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento e con il supporto del Comune di Trento.

Il Campionato italiano di Sleddog FIDASC, si svolge ogni anno e rappresenta, oltre ad un evento dal valore agonistico e cinotecnico, un’iniziativa sportiva di rilevanza nazionale.

l’Asd Union Musher Trentini e Sudtirolesi e il Club Italiano Sleddog, il club che da più di trent’anni lavora nel mondo dello sleddog con un curriculum di numerosi campionati Europei e mondiali organizzati in Italia, propongono l’evento marchiato CONI, sul Monte Bondone, nella piana delle Viote.

L’Evento, organizzato su due manches, coinvolge tutti gli atleti nazionali che gareggeranno per il titolo e la partecipazione di una folta schiera di Musher provenienti da tutta Europa, coinvolti in una diversa classifica. Le razze più presenti, riconosciute, sono il Siberian Husky, l’Alaskan Malamute, il Samoiedo e i Groenlandesi.

