«Soliti noti», abusivismo a Villazzano: una storia tutta trentina

Le regole ci sono, ma non vengono rispettate da tutti. Specie dai «soliti noti». Quella che andiamo a raccontare è la storia di un abusivismo edilizio certificato da comune di Trento e polizia Locale. Voi direte: «Si è fatto qualcosa?». Per ora no, a distanza di quasi 2 anni!

A seguito di una segnalazione nel 2021 il comune di Trento scopre che a Villazzano su un terreno di proprietà di una donna sono state costruite delle opere abusive.

Il terreno su cui sono state costruite è particella fondiaria che comprende zona agricola di interesse primario, zone destinate a uso pubblico, area soggetta a tutela ambientale e bene sottoposto a tutela ambientale e facente parte dei beni culturali per via della fontana del Barbon-Negrano ubicata a pochi metri. Impossibile quindi che possa essere costruito un muro su questa proprietà.

A confermarlo sono anche due sopralluoghi della polizia Locale fatti in data 24 luglio 2021 e 18 novembre 2021 dove viene certificato senza ombra di dubbio che le opere sono abusive. Per questo nel marzo del 2022 viene emessa un’ordinanza di demolizione delle opere abusive e intimato il ripristino delle condizioni iniziali del terreno. Problema risolto insomma. Invece no.

Passano dei mesi e le opere sono ancora lì, abusive e senza che nessuno faccia nulla. L’ordinanza probabilmente cadrebbe nel completo dimenticatoio se non fosse per merito dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che scoprono che nessuno si è più interessato della cosa.

I consiglieri del partito della Meloni non mollano la presa e chiedono un accesso agli atti il 21 dicembre del 2022 rilevando subito che l’ordinanza non è stata rispettata.

Magicamente (sarà stato un caso?) due giorni dopo (il 23 novembre) la polizia Locale fa un altro sopralluogo e con grande sorpresa non solo rileva che le opere sono ancora li e che quindi non è stata rispettata la prima ordinanza ma si accorgono che sul terreno è stato installato un nuovo container anch’esso abusivo. Come dire: chissenefrega delle vostre ordinanze, noi facciamo come vogliamo, stop e basta!

A questo punto siamo all’attualità delle ultime ore, quando rispondendo all’interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia l’assessora Baggia prende atto che non è stata rispettata la vecchia ordinanza e ne emette un’altra che comprende anche lo sgombero del container oltre al ripristino delle stesse condizioni orgininali del terreno.

In quest’ultimo provvedimento c’è una sostanziale novità però: se entro 90 giorni non verrà ottemperato dalla proprietaria il terreno diventerà di proprietà del comune di Trento. E poi? Cosa succederà? Ai posteri l’ardua sentenza e al nostro giornale la diffusione di un nuovo articolo (fra 91 giorni) per capire come finirà la cosa.

