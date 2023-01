Si ribalta camion dei rifiuti, ricoverato l’autista

Pubblicità

Incidente a Sesto, un camion della spazzatura ha perso il controllo del mezzo che, uscendo di strada si è ribaltato.

I Vigili del Fuoco Volontari hanno liberato una persona dal mezzo e consegnata alle cure del medico d’urgenza.

Successivamente sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e per il recupero del mezzo pesante – in intervento con Vigili del Fuoco Sesto, Vigili del Fuoco Volontari San Candido, Vigili del Fuoco Volontari Dobbiaco, Croce Bianca con medico d’urgenza e forze dell’ordine.

