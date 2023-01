Sanzeno, si sente male mentre è alla guida dell’auto e va a sbattere contro il guardrail

Pubblicità

Attimi di apprensione oggi pomeriggio, mercoledì 18 gennaio poco dopo le 15.30, sulla SS43 dir poco prima dell’abitato di Sanzeno.

Un uomo che stava viaggiando in direzione Alta Val di Non ha accusato un malore mentre era alla guida, ha quindi perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto bianca a bordo della quale c’era anche un’altra persona, andando a sbattere contro il guardrail nella parte opposta della carreggiata per poi rientrare sulla propria corsia.

Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Immediato l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Sanzeno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, dei Carabinieri e dell’ambulanza di Trentino Emergenza, che ha trasportato l’uomo, comunque vigile, all’ospedale.

