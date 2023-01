Roberto Battiston nel cda della Fondazione Kessler per le minoranze

Pubblicità

Nella seduta pomeridiana di ieri in consiglio provinciale è avvenuta la designazione (13 sì, 13 bianche, due nulle e un non partecipante al voto) nel cda della Fondazione Kessler del professor Roberto Battiston per la minoranza consiliare.

Una scelta, ha detto Zeni (Pd), importante per sottolineare la centralità della ricerca e dell’innovazione. Fbk, nel campo dell’intelligenza artificiale, è stata nei primi 10 posti al mondo e il Pnrr ha riconosciuto il ruolo della Fondazione, quindi la scelta di Battiston va nel verso di mettere al centro alte competenze.

Marini (5 Stelle), pur non eccependo nulla sulla candidatura Battiston, ha fatto un ragionamento generale sulle nomine delle società partecipate.

Sottolineando l’importanza scientifica e tecnologica dell’Fbk, il rappresentante pentastellato, che non ha partecipato al voto, ha affermato che il controllo politico della minoranza sulle partecipate è poca cosa. Ci si ferma, per 5 società, alle nomine. Ma poi, ha detto ancora, i nominati non fanno più riferimento alle minoranze, ma ai partiti politici.

In commissione, ha aggiunto, non sono mai stati ascoltati i vertici di Fbk o Trentino sviluppo. Eppure la Fondazione Kessler ha un bilancio di 50 milioni e si dovrebbe capire se questa dotazione è sufficiente oppure eccessiva.

In sintesi, per Marini, andrebbe migliorato il rapporto tra le partecipate e il Consiglio. Poi il Consiglio ha preso atto delle dimissioni di un membro del Comitato provinciale per le comunicazioni e ha nominato nella Giunta per le elezioni di Lorenzo Ossanna del Patt.

