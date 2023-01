Nuovo scontro sulla circonvallazione ferroviaria tra Fratelli d’Italia e Lega

Pubblicità

Nuovo scontro tra Fratelli d’Italia e Lega, stavolta sullla circonvallazione ferroviaria di Trento.

Ieri i deputati del partito di Giorgia Meloni Alessia Ambrosi e Andrea De Bertoldi hanno ufficializzato la presentazione di una interrogazione parlamentare nella quale comunque non c’era nessuna contrarietà pregiudiziale, ma il «massimo impegno affinché il passante ferroviario di Trento venga sì realizzato ma a regola d’arte, tenendo conto di una serie di osservazioni relative alla sicurezza e all’ambiente».

I due deputati hanno più volte sottolineato che non hanno nulla contro l’opera, «ma così non va bene – spiegava Ambrosi – e va cambiato il tracciato»

In serata è arrivata la replica della Lega per voce di Binelli e Paccher, alle parole dei due deputati di Fratelli d’Italia: «La Lega Salvini Trentino sostiene convintamente la posizione espressa dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini sul tracciato del passante ferroviario di Trento. Chiedere oggi di cambiare tracciato indica poca conoscenza della materia e delle tempistiche per un’opera monumentale come quella che si vuole realizzare a Trento. Pertanto non condividiamo minimamente le posizioni espresse dai parlamentari di Fratelli d’Italia che forse non si rendono conto che così facendo vanno contro lo stesso governo di centrodestra che sta portando avanti quest’opera per il territorio per non parlare del rischio di perdere i fondi del Pnrr se i tempi venissero dilatati.» – Così il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli

Apriti o cielo. Infatti a stretto giro di posta è arrivata la controreplica di Alessia Ambrosi che dichiara: «Forse il consigliere provinciale Roberto Paccher di lega Trentino non è molto al corrente di ciò che riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica della circonvallazione di Trento. In caso contrario non definirebbe estemporanea l’iniziativa dell’on. Ambrosi perché il documento presentato è perfettamente in linea con quanto fratelli d’Italia ha sempre dichiarato riguardo al cosiddetto by pass di Trento».

Ambrosi puntualizza che «Fratelli d’Italia non si è mai dichiarato contrario alla circonvallazione di Trento, ma a questo progetto della circonvallazione di Trento, che è stato fortissimamente criticato dagli stessi Servizi della Provincia autonoma di Trento, di cui Roberto Paccher è consigliere, tanto che nella delibera relativa al parere sulla valutazione di impatto ambientale la Provincia Autonoma di Trento non ha espresso parere favorevole, ma si è limitata a trasmettere la lunga serie delle note redatte dai servizi provinciali, colme di richieste di integrazioni, approfondimenti e segnalazioni di vere e proprie carenze progettuali. A seguito delle integrazioni prodotte da R.F.I. su richiesta della commissione tecnica PNRR PNIEC, la Provincia Autonoma di Trento ha confermato il parere già dato, non ritenendo che la documentazione ulteriore consentisse di modificarlo. Che tutto questo sia un valore aggiunto di modernizzazione è tutto da dimostrare».

Secondo la deputata di Fratelli d’Italia «il ritrovamento di sostanze inquinanti quali piombo e piombo tetraetile sotto le aree ferroviarie comprese tra i due SIN ex Sloi ed ex Carbochimica, fatto che è completamente sfuggito ai progettisti di R.F.I., fa dubitare fortemente che, come dichiara il Consigliere, il cantiere venga aperto in condizioni di massima sicurezza. Se è veramente un tema centrale affrontare il problema delle aree inquinate, occorre non solo indagare quanto è effettivamente estesa le presenza di inquinanti nel sottosuolo ferroviario, ma anche ricercare attivamente ipotesi alternative di tracciato, che sono tra l’altro già state indicate dalla stessa R.F.I fin dall’anno 2003».

«L’attenzione ai problemi ambientali è sempre stata espressa da FdI in vari documenti – conclude la nota di Alessia Ambrosi – comunicati stampa ed interrogazioni sia a livello comunale che provinciale, nell’interesse di tutta la cittadinanza e ritenendo che la salute pubblica e la sicurezza ambientale hanno la priorità anche nei confronti dell’interesse economico. Infine definire un’opera monumentale un progetto di fattibilità che ha raccolto una serie enorme di prescrizioni e riguardo al quale è emerso recentemente un nuovo, gravissimo, problema ambientale, sembra fuori luogo. Sembra piuttosto un’opera monumentale dalle fondamenta fragili».

