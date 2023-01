Living Memory: Regina Sluszny giovedì 19 gennaio alla Sala della Filarmonica

Pubblicità

Pubblicità



Un’altra testimonianza d’eccezione al Festival della Memoria Living Memory. Giovedì 19 gennaio alle ore 21 la Sala della Filarmonica di Trento ospiterà Regina Sluszny, una dei seimila “bambini nascosti“ e tra le ultime testimoni e sopravvissute ai rastrellamenti nazisti.

La donna racconterà la sua straordinaria storia di bambina ebrea sfuggita alle deportazioni e agli orrori dei campi di concentramento grazie all’aiuto clandestino di famiglie non ebree che, solo in Belgio, riuscirono a nascondere e mettere in salvo oltre 6000 bambini.

Oggi Regina Sluszny è presidente del Forum delle organizzazioni ebraiche di Anversa, vicepresidente dell’Associazione dei bambini che furono nascosti in Belgio e da decenni entra nelle scuole di tutto il mondo per raccontare ai più giovani la sua storia e far comprendere, tra l’altro, l’importanza e la responsabilità di ogni comportamento individuale sul corso degli eventi.

L’incontro, che sarà moderato dalla progettista culturale Carola Messina e al quale parteciperà in videocollegamento da Torino anche il vicepresidente dell’associazione Treno della Memoria Roberto Forte, è gratuito e ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità