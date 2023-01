L’avvocato trentino Claudia Eccher nominata membro del Csm

Pubblicità

Fumata bianca ieri sera a Montecitorio per l’elezione di nove membri laici sui dieci previsti del Csm. In nove hanno superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea (pari a 564 voti) per far scattare l’elezione.

L’unico a mancare l’obiettivo è stato Felice Giuffrè, per una settantina di voti. Servirà quindi una nuova votazione per la copertura del decimo posto. Tra i nove membri c’è anche l’avvocato Claudia Eccher, 52 anni, di Trento alla guida del suo studio legale da oltre 25 anni, nominata con 519 voti.

Insieme a lei sono stati eletti: Enrico Aimi (517 voti), Isabella Bertolini (521), Daniela Bianchini (519), Ernesto Carbone (399), Rosanna Natoli (519), Michele Papa (506), Fabio Pinelli (516) e Roberto Romboli (531, il più votato).

Claudia Eccher, avvocato storico di Matteo Salvini, è stata indicata dalla Lega a cui è vicina ormai dagli anni novanta.

L’avvocatessa è figlia dell’importante chirurgo Claudio, candidato a suo tempo a sindaco di Trento e moglie dell’ex senatore Sergio Divina, anche lui storico militante e uno dei fondatori del carroccio in Trentino.

La nomina non è compatibile con l’attività di avvocato, per questo Claudia Eccher probabilmente dovrè mettere in pausa il suo studio legale per la durata del mandato al Csm.

