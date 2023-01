Il Centro S. Chiara e la Compagnia Daniel Léveillé di Montréal cercano 4 danzatori per il remake di “Amour, acide et noix”

Pubblicità

Da oggi si apre una grande opportunità ‘internazionale’ rivolta a tutti i danzatori. La Compagnia Daniel Léveillé Danse di Montréal e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento organizzano un’audizione per trovare 4 danzatori (3 ruoli maschili, 1 ruolo femminile) che parteciperanno al remake di Amour, acide et noix, storica pièce del noto coreografo e insegnante di danza canadese Daniel Léveillé, tra gli esponenti di punta della scena nazionale e internazionale della danza contemporanea.

Amour, acide et noix è uno spettacolo che parla di solitudine ma anche e soprattutto dell’infinita tenerezza del tocco, della durezza della vita e del desiderio di evitare o fuggire dai corpi, spesso così pesanti. Amour, acide et noix presenta allo spettatore la nudità come l’unica vera alternativa alla lettura del corpo, sincera e libera da falsi pudori.

Amour, acide et noix rappresenta la prima parte di una trilogia in cui, come spiega la compagnia canadese presentando l’opera, «la vita organica viene letta sulla pelle di danzatori sottoposti a sforzi fisici impossibili. Non viene data loro la possibilità di nascondersi dietro un’espressività o una forma estetica. È l’imperfezione che vogliamo sottolineare in questa discesa nelle profondità del corpo arcaico che espone la dimensione implacabile della condizione umana».

Per iscriversi all’audizione è necessario inviare curriculum artistico (in lingua inglese) e foto (figura intera e primo piano) entro la mezzanotte del 20 febbraio 2023 all’indirizzo mail [email protected] indicando obbligatoriamente nell’oggetto: DLD audizioni.

L’audizione avrà luogo martedì 21 febbraio 2023, dalle ore 10 alle ore 14 presso l’Auditorium S. Chiara di Trento.

I 4 danzatori selezionati prenderanno parte alle prove della produzione, da 7 a 9 settimane in programma tra giugno 2023 e febbraio 2024 a Montréal ed eventualmente in altre località. Lo spettacolo andrà infine in scena nella settimana dell’11 marzo 2024 a Montrèal.

