«I Boci dAL Number al Columbus» un successo annunciato al Teatro Matisse

Sabato 14 gennaio al Teatro Matisse di Pergine Valsugana si è svolto l’evento organizzato del Carrozzone Eventi di Trento «I Boci dAL Number al Columbus».

Un evento valoriale davvero particolare perché ha rievocato la generazione degli anni ‘80, quella che Andrea Castagnini definisce “la tribù”, quella che racconta nel suo libro “I ragazzi del Columbus”, un ritrovo a cui anche parecchi ragazzi di Trento, frequentatori appunto del Paradisi Star “Number One” di Pergine, partecipavano.

La presentazione del libro «I ragazzi del Columbus…e altre storie», ripresa dalle telecamere di Voce24news (clicca qui per vedere l’intera presentazione) ha avuto un’ampia partecipazione di pubblico che ha assistito in diretta, con molto interesse il racconto di Andrea Castagnini intervistato da Roberto Conci, in uno studio attrezzato per l’occasione nel foyer del teatro.

Un mini talk show al quale hanno partecipato anche due di quei, allora ragazzi che da Trento raggiungevano quel punto di ritrovo che era il Columbus, Ivan Anesi e Claudio Berti. «Ragazzi che allora avevano come punto di riferimento le discoteche che hanno fatto la storia, un appuntamento di settimana in settimana – raccontano – del resto in quegli anni non esistevano social, si sapeva che in quel determinato locale ci si poteva ritrovare tutti per divertirsi in compagnia».

Aneddoti divertenti raccontati con un velo di emozione perché si sa, i ricordi di giovinezza fanno sempre un certo effetto. (clicca qui per sentire la voce dei protagonisti della serata)

Ma veniamo allo scrittore Andrea Castagnini che ci ha raccontato come è nata l’idea di mettere su bianco questa storia, da cui poi è nato il docufilm prodotto da Fabrizio Zanni per la regia di Paolo Galassi.

Alle 21 nel teatro c’è stata la proiezione del film, molto partecipata, e all’uscita Voce24news ha raccolto le dichiarazioni di alcune persone che hanno raccontato la loro impressione sul docufilm. (clicca qui per vederle)

Dalle 22 ad aprire le danze Dj Attilio Carollo con i suoi vinili e la pista si è subito riempita, complice anche la colonna sonora del film che ha riportato indietro negli anni il pubblico presente, ricreando quell’atmosfera di vera amicizia che ha caratterizzato quel periodo, proprio come si racconta nel docufilm.

A seguire il timone della consolle passa a Dj Pio Leonardelli che, acclamato e applaudito ha sfoderato tutta la sua cultura musicale, la pista esplode e sono appena le 23.

Si susseguono poi in consolle Dj Henry, Enrico Fantato che da anni collabora con il Carrozzone Eventi, Dj Angiolino dallo Star Lake di Buttapietra a Verona, che del suo locale ne ha fatto un vero e proprio «tempio della musica». Chiude in bellezza Dj Ricky, Riccardo Tamburin di Bolzano, ovviamente tutta la serata è stata arricchita dallo spettacolo di Armandino Drums con le sue percussioni che ha dato un tocco in più ai già carichi ritmi della musica proposta.

Insomma, un successo annunciato appunto, perché da settimane era molto atteso. L’organizzazione è stata a dir poco perfetta. Centrato l’obiettivo anche questa volta dal Carrozzone Eventi che ha voluto ricreare appunto quel clima di amicizia e aggregazione attraverso la musica, senza divi a rubare la scena di quello che era il vero scopo della serata. Tutti i dj’s infatti sono uniti da un rapporto di amicizia e stima, e vi assicuriamo che quel clima si è ampiamente percepito. A dare ulteriore conferma di una serata che diverrà storica per il Trentino il parere di molte persone intervistate in esclusiva da Voce 24news (clicca qui per vedere tutte le interviste)

