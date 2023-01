Pubblicità

È morto Pumba, il maialino influencer che aveva conquistato il web negli ultimi anni (QUI link).

Pumba – Pumbino per gli amici – era un maialino vietnamita nano che aveva avuto la fortuna di incrociare la strada del suo proprietario e compagno di avventure Charley Rama. Con lui aveva poi avuto inizio la sua “carriera”di influencer sui social dove era seguitissimo.

Di recente, era stato operato ad una zampa e – purtroppo – questa mattina ha avuto una reazione che non gli ha lasciato scampo.

“Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina.

Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti…” hanno scritto sui social Charley e Anna, i suoi proprietari.

Qualche giorno fa, la notizia dell’operazione: “Ci sono volute 2 ore per mettere a posto la lussazione, il femore era incastrato in un punto difficilissimo. Alla fine è stata fatta un’ostectomia. Ora Pumba necessita tanto riposo. I tempi di recupero non sono molto lunghi ma sarà necessaria tanta fisioterapia per aiutarlo a recuperare.“

Questa mattina, invece, la terribile notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charley e Anna (@angolodiparadisofamily)

