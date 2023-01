Direttiva «Case Green»: L’ eurogretino subito in azione

Pubblicità

Egregio Direttore,

ci risiamo…

Quel consesso di geni politici, composto per lo più di seconde o terze scelte, ovvero di trombati alle elezioni dei rispettivi paesi, talvolta anche di ladri e corrotti, sta per sfornare l’ ennesima perla, che ci mancava veramente, ovvero l’ obbligo di ristrutturazione ecologica forzata di edifici di una certa età, pena l’ incommerciabilità degli stessi, non importa se, per tipologia o per collocazione urbanistica, non suscettibili di modifica alcuna.

Un vero e proprio ecoesproprio alla intangibilità della proprietà privata e soprattutto un insulto all’ intelligenza dei cittadini da parte del relatore all’ europarlamento, un eco-eurogretino irlandese di nome Ciaran Cuffe, il quale dagli ecobanchi ecoeuropei tuona contro gli europroprietari di case inquinatori, rei di possedere immobili vetusti e spreconi che, a sua detta, contribuirebbero per un terzo all’ immissione dei gas serra dell’ intera Europa.

Secondo questo ecogretino, ad esempio, i proprietri di case nel centro storico di Venezia, per poterne disporre liberamente, dovrebbero dotare i palazzi di cappotto in facciata, pompe di calore e di pannelli solari tra comignoli e pinnacoli. O sostiutire infissi centenari con serramenti in pvc, magari cinese…. Idem per gli edifici storici di Firenze, Roma, non importa se in gran parte vincolati, sui quali non è consentito nemmeno piantare un chiodo.

Un’ autentica genialata, anzi una bella eurogretineria! – E che dire del peso del contributo inquinatorio delle emissioni europee di siffatto criminogeno patrimonio immobiliare, per giunta di un solo terzo, quando il contributo totale dell’ Europa all’ inquinamento del mondo è appena di 1029 milioni di tonnellate di CO2, che diviso per 3 ammonta, per il patrimonio edilizio, a misere 300 milioni di tonnellate, mentre la Cina immette da sola ne immette circa 30 volte tanto, cioè 9950 milioni di tonnellate? E che dire di USA ( 4500 milioni di tonnellate ), India ( 2300 milioni di tonnellate ), Russia ( 1650 milioni di tonnellate ) Giappone ( 1250 milioni di tonnellate )?

Che dice questo ecogretino ai paesi di cui sopra? – Lo sa questo ecogretino che il patrimonio edlizio privato dell’ Italia contribuirebbe alla rovina del mondo per un ventina scarsa di milioni di tonnellate e che questo “corpo dell’ ecoreato” costituisce almeno il 30 % del patrimonio edilizio storico ed artistico dell’ intero mondo?

Davvero pensa che far mettere il cappotto, pompe di calore, ecoserramenti e pannelli solari agli edifici storici o, peggio mi sento, agli Uffizi, al Pantheon o alla Ca’ d’ Oro salvi il mondo?

Da che?

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

