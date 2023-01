Cucina in fiamme nelle prime ore del mattino, una persona in ospedale per accertamenti

Pubblicità

Pubblicità



Cucina in fiamme nelle prime ore del mattino a Frassineto. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ad altre parti della casa.

Durante e dopo l’intervento si è provveduto a ventilare tutti i locali interessati con ventilatori mobili per liberarli dal fumo.

Una persona è stata consegnata al personale sanitario per essere successivamente accompagnata in ospedale per un controllo – in intervento con Vigili del Fuoco Volontari Meltina e Croce Bianca

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità