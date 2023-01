Comunità di Valle e Fondazione Cassa Rurale Val di Non unite nel promuovere la cultura

Pubblicità

Continua il percorso conoscitivo della presidente della Comunità di Valle Michela Noletti che nei giorni scorsi, insieme al vicepresidente Andrea Biasi, ha incontrato i rappresentanti della Fondazione Cassa Rurale Val di Non.

È stata l’occasione per trattare tematiche di fondamentale importanza per lo sviluppo culturale della Val di Non e per predisporre un percorso condiviso di progettazione per i prossimi anni.

Il presidente della Fondazione Dino Magnani e la referente Lucia Barison hanno anticipato il prossimo progetto in programma: una proposta interessante, focalizzata sul tema dell’acqua, per la quale sarà richiesta la partecipazione della Comunità di Valle.

Andrea Biasi, che è anche assessore alla cultura, ha sostenuto l’importanza del lavoro svolto dalla Fondazione in questi anni, aggiungendo la grande opportunità nella collaborazione tra le due realtà istituzionali. «Ritengo sia fondamentale riunire tutte le realtà culturali della valle per organizzare un coordinamento che sappia sviluppare al meglio il potenziale culturale, appunto, ma anche turistico e naturalistico della Val di Non» ha spiegato.

I due presidenti, Noletti e Magnani, hanno poi voluto sottolineare la soddisfazione nell’aver trovato la base per una solida collaborazione a livello territoriale. Questo non potrà che valorizzare ulteriormente lo studio, la cultura e la promozione della Val di Non.

