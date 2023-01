Claudio Cia (FdI): «Garantire la distinzione tra donne e maschi nei reparti ospedalieri»

Pubblicità

Prima tornata di lavori conmsigliari ieri, martedì 17 gennaio 2020. Come da tradizione si è partiti con il question time. Il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia ha chiesto alla Giunta se l’assessorato alla salute intenda trasmettere all’Apss l’indicazione di garantire il più possibile la distinzione fra stanze femminili e maschili negli ospedali trentini.

Il tema è già stato oggetto di ordine del giorno approvato dall’aula in questa e nella scorsa legislatura, ma Apss non ha provveduto. Nella risposta l’assessora Stefania Segnana ha spiegato che il tema c’è e che la necessità di ospitare uomini e donne nella stessa stanza ogni tanto purtroppo ricorre e in casi eccezionali come questi si ricorre a tende per la separazione dei due sessi.

Nella contro replica Claudio Cia ha sottolineato che serve una programmazione attenta a questo problema e finora non c’è stata. Al Gemelli di Roma riescono a evitare sempre la promiscuità, su un numero enorme di pazienti.

