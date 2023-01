Borgo, il “no” di Enrico Galvan alle prossime provinciali: «Sono critico e distante da questo centro destra»

Pubblicità

Il suo nome era tra i papabili candidati nell’area di centro destra alle prossime elezioni Provinciali del 2023, Enrico Galvan sindaco di Borgo Valsugana dal 2019 e presidente della Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino ha dichiarato ufficialmente che non scenderà in campo come fatto dal il suo predecessore Fabio Dalledonne quando ricopriva anche lui il ruolo di sindaco di Borgo.

Una scelta sintetizzata cosi: “ho iniziato il mio percorso nel centro destra, non lo nascondo ma oggi mi sento molto critico e distante rispetto ad alcune posizioni del governo provinciale“.

Enrico Galvan è sempre stato legato al centro destra, in passato coordinatore di valle di Forza Italia per poi aderire a Progetto Trentino di Silvano Grisenti nel 2013 dove ha sfiorato l’elezione in Consiglio Provinciale raccogliendo 1.186 preferenze restando fuori per uno scarto di 387 voti dall’ultimo degli eletti Marino Simoni che raccolse 1.573 preferenze.

Nell’anno appena passato, per l’appunto il 2022 Galvan è stato promotore del “nuovo” Laboratorio Paritario Trentino con l’ex senatore UDC Ivo Tarolli e Geremia Gios ma a quanto pare la nuova avventura è già giunta al termine, quanto meno per un possibile impegno in prima persona nella prossima tornata elettorale.

Tra i nomi che stanno prendendo piede c’è quello di Luca Bettega attualmente Vice Sindaco di Borgo che non ha nascosto ambizioni Provinciali potendo contare su un bacino di voti proveniente anche dal Primiero.

In Giunta anche Giacomo Nicoletti assessore con delega a commercio, artigianato, politiche giovanili viabilità e piano asfalti non ha nascosto la vicinanza alla lista La Civica rappresentata in Provincia dall’assessore Mattia Gottardi dove potrebbe candidare anche lui a sostegno. Ma in molti non danno per scontato che il sindaco Galvan non candidi alla prossime provinciali. Valduga Docet….

