Attivato da ieri il Piano di emergenza freddo

E’ stato attivato da ieri il cosiddetto “piano di emergenza freddo“, ovvero le misure straordinarie per potenziare l’offerta ordinaria degli interventi e servizi in contrasto alla grave emarginazione adulta.

Nel dettaglio dal 17 gennaio e fino a domenica 22 gennaio è stata messa a disposizione la struttura di Casa Sant’Angela, per l’accoglienza notturna di persone senza dimora. “In seguito alle temperature più rigide di questi ultimi giorni abbiamo messo in campo il piano di emergenza e da ieri possiamo contare su ulteriori 22 posti letto, grazie alla preziosa collaborazione di Fondazione Comunità Solidale – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana –

Si tratta di un potenziamento che, in attuazione della programmazione strutturata degli interventi in materia, si attiva in caso di eventi particolari o emergenziali. I nuovi posti letto si aggiungono ai 234 posti letto complessivamente messi a disposizione delle persone senza dimora. Durante questo inverno è la seconda volta che, in relazione ad eventi critici, si attiva il piano emergenza freddo, dopo l’apertura della struttura avvenuta in occasione della nevicata di metà dicembre”, conclude l’assessore.

