Arco, Kit differenziata: sabato l’ultima data per il ritiro

Pubblicità

Pubblicità



La consegna dei kit per la nuova modalità della raccolta differenziata (che è iniziata il 2 gennaio) si è conclusa il 23 dicembre, ma per chi non è riuscito a ritirarla il Comune di Arco ha organizzato cinque date aggiuntive, delle quali l’ultima è sabato 21 gennaio. Il ritiro si fa all’infopoint al piano interrato dell’oratorio San Gabriele in via Pomerio (entrando, subito a sinistra in fondo) dalle 9 alle 13.

Il ritiro del kit va effettuato da tutti coloro che sono iscritti al regime Tari, cioè che pagano la tariffa sui rifiuti, quindi anche dai residenti in condominio (per ritirare quanto disposto dal servizio) e in centro storico ad Arco (per ritirare la tessera magnetica con cui aprire le campane). Tutti gli altri cittadini ritirano il kit dei contenitori per il nuovo porta a porta.

Per quanto riguarda il centro di Arco, si segnala che la chiusura delle campane delle isole ecologiche, prevista per il 16 gennaio, è stata spostata a lunedì 23 gennaio. Da quel giorno le campane del centro di Arco (le uniche rimaste, dato che le altre sono state rimosse) saranno chiuse e accessibili unicamente con l’apposita tessera magnetica. Per informazioni: https://serviziambientali.idealservice.it/it/comuni/arco.