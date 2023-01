Approvato il ddl Masè: Il termine handicappato consegnato alla storia

Pubblicità

Pubblicità



Nel pomeriggio di ieri in Consiglio è stata approvato all’unanimità il ddl Masè che cancella da 25 leggi provinciali i termini handicap e portatore di handicap sostituendoli con disabilità e persona con disabilità.

Il ddl 99/XVI​ di Vanessa Masè (La Civica) è stato approvato all’unanimità, e va a sostituire, nella legge sull’handicap del 2003 e in tutte le norme provinciali, il termine handicap e handicappati con persona disabile o con disabilità.

Il ddl, ha ricordato Masè, interviene su 25 norme del codice provinciale nelle quali si fa ricorso al termine handicap che è ormai superato e deve essere sostituito con un lessico più inclusivo.

Pubblicità Pubblicità

Oggi c’è più attenzione nell’uso delle parole, ha aggiunto Masè, e il primo passo da fare con questa nuova sensibilità deve essere nei confronti della disabilità. Guardando alla persona prima che alla disabilità.

Una posizione, ha ricordato, che nelle audizioni in commissione è emersa in maniera forte. Quindi, il ddl ha l’obiettivo di identificare la persona per come è. L’assessora Segnana ha affermato che il ddl va nel verso della tutela prevista nella Convenzione internazionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. C

onvenzione che ha l’obiettivo di togliere tutte le barriere per tutelare l’inclusione, l’uguaglianza, la dignità e che prevede di sostituire l’espressione “persona handicappata” con “persona con disabilità”.

Pubblicità Pubblicità