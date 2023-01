101 multe complessive nella prima giornata: l’Autovelox di Martignano miete vittime

Pubblicità

Lunedì 16 gennaio è entrato in funzione l’autovelox all’uscita della galleria di Martignano in direzione Trento. Nelle sole prime ore di attività l’autovelox aveva registrato ben 64 multe (QUI link).

Alla fine della giornata, le multe complessive sono state 101. Certo, le sanzioni devono ancora essere validate – “È giusto precisare che le sanzioni non vengono inviate in automatico perché tutti i fotogrammi scattati vengono giornalmente visionati e valutati da personale della Polizia locale.” si legge sul sito del Comune – ma intanto i numeri ci sono e rimangono pure più bassi rispetto alle previsioni.

101 molte in un giorno – il primo giorno – sono quasi nulla se messe a confronto con le 104 multe in 3 ore di attività degli autovelox intelligenti di via Brennero, Via Bolzano e Via Alto Adige attivati qualche mese fa (QUI link). L’attivazione dell’autovelox aveva diviso quasi a metà l’opinione degli automobilisti.

La scorsa settima sul nostro giornale avevamo lanciato infatti un sondaggio (QUI link sondaggio) e gli automobilisti si sono divisi nei giudizi: il 52,4% aveva votato no all’installazione dell’autovelox, il 44,3% invece aveva visto nella misura un’operazione di prevenzione importante per evitare altri incidenti. La piccola percentuale restate, invece, è risultata indifferente.

Il dispositivo – ricordiamo – è inoltre in grado di rilevare il passaggio dei veicoli che superano il limite imposto di 90km/h ed il passaggio oltre il limite anche dei veicoli aventi particolari limitazioni di velocità come ad esempio gli autocarri o i veicoli che trainano rimorchi.



