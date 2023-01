Variante Cles: sarà pronta (forse) per l’estate del 2025

Pubblicità

Pubblicità



Prima tornata di lavori conmsigliari oggi, martedì 17 gennaio 2020. Come da tradizione si è partiti con il question time.

Il consigliere del Gruppo Misto Ugo Rossi ha chiesto di conoscere a che punto si trova la procedura e quali siano i costi previsti per la tanto attesa variante stradale di Cles.

Il presidente Fugatti in una conferenza stampa del luglio scorso tornò a rassicurare, affermando che si stava lavorando per far ripartire l’iter dell’opera con un’altra impresa, dopo la richiesta di concordato della vincitrice della gara d’appalto. Rossi ha puntualizzato che quest’opera è stata «finanziata sul bilancio Pat quand’ero presidente». «I prezzi aumentano – ha detto ironicamente Rossi – i mesi passano e nulla si muove, anche se sospetto che prima del voto del prossimo autunno arriveranno novità».

L’assessore Gottardi ha parlato di opera realizzabile in 713 giorni, per la primavera/estate 2025, con una spesa che inizialmente era quantificata in 56 milioni e 700 mila euro. Ci sono a bilancio le risorse anche per il caro materiali, seppure non è ancora quantificato lo sforzo aggiuntivo necessario.

Nella sua replica Ugo Rossi ha specificato che «quindi non c’è per niente chiarezza sulle risorse aggiuntive necessarie ed è inaccettabile e preoccupante questa indeterminatezza candidamente ammessa dall’assessore».

L’assessore Gottardi rispondendo nel merito ad una interrogazione simile depositata da Lorenzo Ossana ha risposto che l’azienda subentrata, la Collini, ha evidenziato la necessità di rivedere i prezzi per il rincari. E’ in corso un confronto con l’azienda che si sta avviando a una conclusione, tant’è che la struttura Pat a novembre ha chiesto il riavvio delle procedure per la stipula del contratto che dovrebbe avvenire il prossimo mese poi via ai progetti e entro i primi sei mesi si dovrebbe concludere l’iter con l’inizio dei lavori.