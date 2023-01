Trento paralizzata, caos traffico in via Brennero e sulla statale 47

Pubblicità

Non è una giornata facile per il traffico a Trento e dintorni. Stamane un camion è rimasto bloccato sulla via Brennero paralizzando il traffico con code lunghe chilometri e con automobilisti costretti ad uscire e fare retromarcia cercando un altro possibile sbocco per andare verso nord.

Il tempo di percorrenza da Trento alla rotonda della Bermax è stato quantificato in oltre un’ora.

La situazione si è riproposta anche sulla Statale 47 della Valsugana. Non bastavano due restringimenti che hanno rallentato il traffico. Ci si è messo di mezzo anche il nuovo autovelox posizionato dopo la galleria di Martignano direzione Trento.

Inspiegabilmente molti automobilisti prima di imboccare la galleria frenano improvvisamente per rientrare nella velocità richiesta dal codice della strada provocando code con il rischio serio di tamponamenti. Nella galleria c’è una lunga colonna di macchine che da stamattina procedono a 50 km/orari.

Sui social nel merito non sono molto moderati i commenti di qualche automobilista che reputa quanto sta succedendo «imbarazzante».

Sulla Statale 47 c’è un lungo serpentone che procede a 30 all’ora. Un altro grave disservizio per chi lavora e deve spostarsi con l’automobile. (nella foto le due situazioni in tempo reale)

