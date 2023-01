Sondaggio Swg mentana: Fratelli d’Italia stabile, arretrano Lega e Forza Italia

Pubblicità

Ieri sera è andato in onda il nuovo sondaggio di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana a meno di un mese dalle elezioni regionali che si terranno in Lombardia e nel Lazio. Nel merito se in Lazio il centrodestra non dovrebbe avere avversari, diverso è invece il discorso in Lombardia dove la lotta potrebbe essere più equilibrata. In questo caso i sondaggi danno Fratelli d’Italia al doppio delle preferenze rispetto alla Lega. Una leadership che quindi, dopo molti anni nella regione per antonomasia amica dei leghisti, potrebbe cambiare clamorosamente.

Nonostante le polemiche per il mancato taglio delle accise sui carburanti, che comunque sono ancora sotto il prezzo imposto dal governo Draghi, il governo tiene. Il partito di Giorgia Meloni infatti non ha pagato affatto dal punto di vista numerico dopo gli attacchi delle opposizioni: FdI resta stabile al 31,3% nei giorni in cui è stata presa d’assalto per non aver confermato lo sconto sui carburanti.

Minima flessione per il Movimento 5 Stelle, che assorbe al meglio il caso della vacanza a Cortina, rimanendo al 17,6% (-0,1% rispetto alla rilevazione del 9 gennaio).

Dopo il tonfo senza freni si registra un minimo segnale di ripresa per il Partito democratico, che guadagna lo 0,2% fino al 14,2%. Si assottiglia la distanza tra Lega e Azione-Italia Viva: il partito di Matteo Salvini sempre aver perso del tutto il suo appeal finendo all’8,3% (-0,2%), mentre la coppia Calenda-Renzi sale al 7,8% (+0,3%).

Da segnalare il segno meno di Forza Italia, che passa dal 6,9% al 6,4%. Invariati i dati di Verdi-Sinistra e +Europa. L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4486 non rispondenti) tra l’11 e il 16 gennaio 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

