Realtà virtuale a Cappella Vantini: le visite continuano fino a fine gennaio

È un ottimo riscontro di pubblico quello registrato dal progetto di realtà virtuale che vede protagoniste le torri della città e alcune stanze di Palazzo Thun.

Nella bellissima cornice di Cappella Vantini, nel cuore del centro storico, fino al 31 gennaio, sarà possibile indossare il visore e lasciarsi condurre dal conte Matteo Thun in un’insolita visita che va dalle stanze di palazzo Thun fin dentro le mura di Torre Civica, Torre Vanga e Torre della Tromba.

Con quasi 1000 presenze, dal giorno dell’inaugurazione avvenuta il 7 dicembre scorso, la visita ha incuriosito non solo i numerosi turisti arrivati a Trento nel periodo natalizio, ma anche molti residenti, sorpresi nello scoprire luoghi solitamente nascosti con una modalità inedita: “un’occasione unica per scoprire aneddoti storici e storie inaspettate di alcuni luoghi della città”, come ha testimoniato uno di loro.

Il progetto si inserisce all’interno del percorso di valorizzazione del patrimonio culturale perseguito dall’Amministrazione, che in questa esperienza ha voluto non solo unire la meraviglia artistico-architettonica dei secoli passati alle più moderne tecnologie, ma permettere la fruizione di luoghi di interesse culturale difficilmente o per nulla agibili.

Dal martedì al venerdì, con orario 15 – 19, e il fine settimana, con orario 10 – 13 e 14 19, senza necessità di prenotazione e gratuitamente, Cappella Vantini e il conte Thun aspettano tutti i curiosi per indossare il visore e scoprire una Trento sorprendente.