Pinot Blanc: scopriamo questo noto vitigno trentino

Il Trentino rientra senza dubbio tra i territori italiani di eccellenza per quel che riguarda le produzioni enologiche, e uno dei suoi vitigni più prestigiosi è senz’altro il Pinot Blanc.

Il Pinot Blanc, nome spesso “italianizzato” in Pinot Bianco, è un vitigno utilizzato nel mondo per la produzione di tante diverse etichette.

Dove si trovano questi vitigni – Per quanto riguarda le origini di questo vitigno, due Paesi recitano un ruolo da grandi protagonisti: la Francia, dove il Pinot Bianco era, ed è tutt’oggi, una vera icona della Borgogna, e la Germania, soprattutto nei territori Renania-Palatinato e Baden, dove viene chiamato Weißburgunder.

Il Pinot Bianco è, ad ogni modo, un vitigno dalla forte vocazione internazionale: esso è infatti riuscito a trovare climi ideali in diverse zone del mondo, esso infatti si può trovare anche in luoghi molto lontani dal Vecchio Continente, ad esempio negli Stati Uniti o in Australia.

L’Italia resta tuttavia una delle “case” predilette da questo vitigno: nel nostro Paese, infatti, se ne contano approssimativamente 3.000 ettari, cifra inferiore a quella della Germania, che ne conta 3.700, ma superiore a quella della Francia, dove non si superano i 1.600 ettari.

La diffusione del vitigno Pinot Blanc in Italia abbraccia, oltre al Trentino Alto-Adige, la Toscana, dove nel Settecento la relativa coltivazione fu vivamente caldeggiata dai granduchi del Casato di Lorena, come anche la Lombardia ed il Friuli.

L’eccellenza del Pinot Bianco trentino – Il Pinot Bianco trentino è senz’altro uno dei più importanti d’Italia, non tanto per estensione territoriale, quanto per qualità del prodotto finale.

Se si afferma questo non è soltanto per la profonda tradizione delle aziende trentine e per la loro grande dedizione e professionalità, ma anche per una caratteristica biologica, ovvero il fatto che le rese per ettaro dei vitigni trentini, più basse rispetto alla media, esaltano le caratteristiche organolettiche delle produzioni.

Ma quali sono le caratteristiche del Pinot Bianco? Andiamo a scoprirlo.

Principali caratteristiche del Pinot Bianco – Il Pinot Bianco è un vitigno prevalentemente a foglia media con grappoli compatti, corti e cilindrici, inoltre gli acini sono sferoidali e dalla buccia sottile.

Come si può intuire dal nome, questo è un vitigno a bacca rigorosamente bianca e si ritiene che, analogamente al Pinot Grigio, sia una variante di un altro vitigno molto noto e diffuso, ovvero il Pinot Nero.

Cosa si produce con questo vitigno – Con il Pinot Bianco vengono prodotti tanti diversi tipi di vino bianco, in Trentino le produzioni si concentrano proprio verso questo genere di vini, dal sapore fresco ed intenso, tuttavia tale vitigno si presta ottimamente anche ad essere spumantizzato, non a caso tra le proposte di prosecco in vendita online di noti e-commerce come VinoPuro si possono trovare diversi DOC e DOCG derivanti da tale vitigno.

Le caratteristiche dei vini prodotti con Pinot Bianco, ad ogni modo, possono variare, spaziando da vini più o meno secchi a vini dolci, senza trascurare diversi livelli di acidità e variegati sentori di frutta.