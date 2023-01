Pubblicità

Desideri dedicare parte del tuo tempo libero e le tue capacità al servizio di chi ne ha bisogno?

La Croce Bianca Paganella organizza un corso gratuito di primo soccorso.

Il 20 marzo 2023 si potrà così iniziare un percorso per diventare parte della famiglia della Croce Bianca. Le lezioni, condotte da medici, infermieri, ostetriche e istruttori qualificati, insegneranno ai partecipanti come comportarsi in situazioni di emergenza e, appunto, di primo soccorso.

Gli interessati dovranno iscriversi entro il 1° marzo 2023. Il primo appuntamento, come detto, sarà lunedì 20 marzo alle ore 20.

Per l’iscrizione basterà contattare la Croce Bianca Paganella via telefono (0461.583070), e-mail ([email protected]) o semplicemente inviando un messaggio in chat alla pagina Facebook “Croce Bianca Paganella”.

Si diventerà così un “Angelo del soccorso”.

