La Corale Antares di Taio propone un corso di vocalità per nuovi coristi

Pubblicità

Pubblicità



La Corale Antares di Taio cerca nuovi coristi ed ha appositamente indetto un corso di vocalità. Molti hanno la passione del canto, la voglia di esibirsi in un coro, ma da dilettanti non si possiedono le giuste credenziali per entrare a farvi parte. Per questo motivo la corale offre una opportunità unica nel suo genere, istituendo un corso di vocalità indirizzato ai nuovi allievi, perchè per cantare non serve solo essere intonati ed avere passione, ma bisogna anche imparare a farlo nel modo corretto.

La Corale Polifonica Antares nasce nel 1994 a Taio (Comune di Predaia) grazie alla passione e iniziativa del Maestro Giorgio Larcher, e comprende cantori da vari paesi delle Valli del Noce. Attualmente la Corale ha un organico di circa 40 elementi suddivisi nelle quatto sezioni (soprani – contralti – tenori e bassi) classica dei cori polifonici misti.

Nel corso di questi anni la Corale si è esibita in Italia ed all’estero, ha partecipato a vari Festival di musica sacra, ha collaborato con diverse filarmoniche, musicisti ed orchestre.

Il nome non ricorda solo la stella più luminosa della costellazione dello scorpione, ma intende sottolineare il particolare significato greco dei due termini “Ant” – “Ares” (contro Marte) con i suoi riferimenti ai concetti di pace, unione, armonia. Il corso si svolgerà a partire da febbraio, per iscriversi basta inquadrare il QRCode sulla locandina.

Info: Corale Antares

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità